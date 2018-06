Elina Svitolina: "Nu știam prea multe despre Buzărnescu, a urcat repede în clasament. A meritat să câștige, a fost jucătoarea mai bună"

Corespondență de la Paris

Vizibil afectată după înfrângerea cu Mihaela Buzărnescu (din turul trei de la Roland Garros), Elina Svitolina a avut o voce stinsă la conferința de presă, momentul întâlnirii cu jurnaliștii părând nu tocmai genul de acțiune pe care o dorea după ce a pierdut. Favorit numărul patru a vorbit despre faptul că nu o cunoștea pe Mihaela, dar i-a recunoscut valoarea: "A fost jucătoarea mai bună, a meritat să câștige", a spus Elina într-o conferință de presă.





"Nu știam prea multe despre ea, pentru că a urcat foarte repede în clasament. Am văzut însă câteva înregistrări cu ea, știam cât de cât la ce să mă aștept. Astăzi însă nu am putut să îmi găsesc ritmul, iar de cealaltă parte ea a jucat un tenis grozav. Nu am putut să fac prea mult astăzi pentru a-mi apropia victoria, ceea ce am reușit azi nu a fost suficient pentru a câștiga.







Nu este ușor să joci cu adversare pe care nu le știi neapărat, dar trebuie să fii pregătit pentru orice în tenis. Eu nu mi-am putut atinge nivelul obișnuit, iar ea meritat să câștige azi, a fost jucătoarea mai bună.







Este greu să fac acum o analiză a jocului meu, voi vorbi cu echipa și vom vedea ce s-a întâmplat astăzi. Pot să spun cu siguranță că mi-ar fi plăcut să fac lucrurile mai bine, să mă mișc mult mai ok, să fac o selecție inspirată a loviturilor.







A fost un episod cu adevărat greu pentru mine, nu am putut să trec cu bine peste momentele dificile ale meciului. Trebuie însă să iau lucrurile pozitive și să merg mai departe. Ea (n.r. Mihaela) a practicat azi un tenis grozav, a fost mai bună, de aceea a și câștigat partida.







Nu m-a deranjat faptul că este stângace, este o jucătoare bună. Nu contează că întâlnești adversare de mâna dreaptă sau stângă. Nu am avut atitudinea corespunzătoare azi, iar totul s-a încheiat aici (n.r. parcusul la Roland Garros din acest an). Trebuie să accept că a fost mai bună ca mine. " - Elina Svitolina.





Svitolina, despre ce va face după această eliminare





"Îmi voi lua câteva zile libere, pentru a-mi reveni fizic și mai ales mental, este foarte important. După voi merge să mă pregătesc pe iarbă și sper că voi primi un wild-card la Birmingham pentru că am uitat să mă înscriu. După, desigur, va urma Wimbledon-ul" - Elina Svitolina.