LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Elina Svitolina 6-3, 3-2

Condusa cu 40-0, Buzarnescu reuseste un rever bine plasat, fara replica din partea Elinei. Inca o lovitura la care numarul 4 WTA nu are raspuns (40-30). Mihaela serveste perfect, iar Svitolina nu mai poate returna. Vine si a patra minge de break. Mihaela o salveaza dupa un punct superb.











2:2 Mihaela finalizeaza superb din apropierea fileului, dupa ce a condus punctul. Vine si un cadou din partea Elinei - dubla greseala. Doua mingi de break pentru romanca. Prima este salvata, dupa o lovitura violenta in coltul terenului. Svitolina profita de o minge scurta a Mihaela si salveaza si a doua minge de break. Vine si cea de-a treia, dupa un retur senzational al jucatoarei noastre. Nu a fost cu noroc nici de aceasta data. Svitolina este pe punctul de a pune capat game-ului, insa trimite in afara terenului - egalitate. Buzarnescu nu renunta, o plina bine pe adversara, iar aceasta greseste - o noua egalitate. Din pacate, vine o greseala si pentru jucatoarea noastra. Svitolina vine la fileu, dar rateaza passing-ul - a patra minge de break pentru Buzarnescu. Romanca trimite lung si puternic si o obliga pe ucraineanca sa greseasca. Ce frumos a luptat Mihaela in acest game. Se restabileste egalitatea pe tabela.







1:2 Primul break reusit de Svitolina, dupa un game presarat cu multe erori din partea Mihaelei. Romanca a comis si a doua sa dubla greseala din acest meci, oferindu-i Elinei prima minge de break.







1:1 Svitolina reuseste un game alb pe propriul serviciu, cel mai bun de pana acum al jucatoarei din Ucraina. A lovit agresiv, iar fara prea multe sanse pentru jucatoarea noastra.







1:0 Setul al doilea a inceput cu Mihaela la serviciu. Din pacate, prima dubla greseala a jucatoarei noastre (0-15). Serveste bine apoi, iar Svitolina ia la tina fileul. Buzarnescu reuseste o noua lovitura superba in cross (40-15). Game-ul ii revine romancei, dupa un servicou perfect.







6:3 Buzarnescu sta bine intr-un schimb lung de mingi, insa greseste si scapa de putin mingea in afara terenului (15-15). Vine si randul Elinei sa greseasca (30-15). Ucraineanca este ajutata de serviciu (30-30). Mihaela rezista bine in defensiva, iar punctul ii revine meritat. Minge de set pentru romanca, iar Svitolina da cu racheta de pamant. Buzarnescu profita de prima sansa si inchide setul dupa 35 de minute de joc! Evolutie de nota 10 a Mihaelei in acest prim set.







5:3 Mihaela serveste cu mingi noi. Svitolina nu poate trece mingea peste fileu (15-0). Ucraineanca este prinsa din nou pe picior gresit. Ce lovituri reuseste romanca! Returul Elinei smulge ropote de aplauze (30-15). Joaca agresiv ucraineanca, iar Mihaela trimite insa prea lung (30-30). Cu un serviciu foarte bun, Mihaela o obliga pe Svitolina sa trimita in afara terenului (40-30). Svitolina continua sa puna presiune, se agata de acest game (40-40). Mihaela castiga meritat un punct extrem de disputat, spre disperarea Elinei. As al romancei. Se face 5-3, Svitolina serveste pentru a ramane in set.







4:3 Pe serviciul doi al Elinei, Mihaela reuseste un retur naprasnic (30-15). Buzarnescu gaseste din nou un unghi fantastic, Svitolina ajunge la minge, iar romanca, venita la fileu, trimite in afara terenului (40-15). Dupa un retur violent al jucatoarei noastre, Svitolina timite imparabil cu forenahdul in cross scurt. Ucraineanca ramane aproape pe tabela, insa Buzarnescu nu slabeste ritmul jocului







4:2 Buzarnescu puncteaza inca o data cu forehandul in lung de linie (15-15). Dupa mai multe lovituri de rever foarte lungi, Mihaela greseste si trimite in fileu (15-30). Ce unghi gaseste jucatoarea noastra! Nicio sansa pentru Svitolina. Din apropierea fileului, romanca rateaza incredibil. Minge de break pentru Svitolina. Serviciul o ajuta insa pe Mihaela, iar ucraineanca returneaza in fileu (40-40). Scurta perfecta a Mihaelei - minge de game. Urmeaza insa o eroare a jucatoarei noastre, o noua egalitate. Buzarnescu joaca extrem de inteligent, finalizeaza frumos cu forehandul. Inca un serviciu impecabil, se face 4-1 pentru Mihaela.







3:2 Svitolina isi castiga serviciul, insa o face destul de greu. Buzarnescu pare extrem de conectata la meci







3:1 Buzarnescu vine foarte bine la fileu, iar Svitolina nu mai poate returna (30-0). Jucatoarea noastra isi construieste bine punctul, Elina ia la tinta fileu (40-0). Serveste perfect jucatoarea noastra, iar scorul devine 3-1. Inceput extraordinar pentru Mihaela, care joaca la un nivel inalt







2:1 Svitolina rateza o lovitura in lung de linie (0-15). Forehandul Mihaelei functioneaza foarte bine, romanca reuseste sa o puna in dificultate pe favorita numarul patru a competitiei. Apare prima minge de break a romancei. Mihaela puncteaza cu o lovitura de exceptie in lung de linie si preia conducerea in aceasta partida.







1:1 Svitolina pune prea multa forta intr-o lovitura si scapa mingea in afara terenului. Mihaela serveste bine cu doi-ul, inca o data ucraineanca nu gaseste terenul (30-15). Romanca trimite superb cu forehnadul in lungul liniei (40-15), insa Svitolina se apropie la 40-30. Buzarnescu incheie game-ul cu un as.







0:1 Meciul a inceput cu Svitolina la serviciu. Un schimb lung de mingi ii revine jucatoarei din Ucraina, dupa un lung de linie ratat al romancei (30-0). Svitolina este agresiva in acest inceput de meci, are trei mingi de game. Passing superb reusit de Mihaela, cu forehandul in cross scurt (40-15. Retur ratat al jucatoarei noastre, 1-0 pentru Svitolina.







Mihaela si Elina se afla la incalzire.







Turneul de la Roland Garros a rămas fără al patrulea favorit de pe tabloul de simplu masculin, bulgarul Grigor Dimitrov (5 ATP) fiind învins în trei seturi de spaniolul Fernando Verdasco (35 ATP), cap de serie numărul 30, scor 7-6(4), 6-2, 6-4. Bulgarul nu a reușit niciodată în carieră să treacă de turul trei al Grand Slam-ului de la Paris.







Mihaela Buzărnescu (33 WTA) va încerca astăzi să obțină pentru prima dată în carieră calificarea în optimile unui turneu de Grand Slam. Jucătoarea noastră va trebui să treacă de ucraineanca Elina Svitolina (cap de serie numărul 4), una din marile favorite la cucerirea trofeului. Partida va fi transmisă în direct pe Eurosport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Va fi prima întâlnire dintre cele două jucătoare.





Învingătoarea dintre Buzărnescu și Svitolina se va duela cu americanca Madison Keys (13 WTA), care a trecut de japoneza Naomi Osaka (20 WTA), cap de serie numărul 21, scor 6-1, 7-6(7).





Tot vineri, Mihaela Buzărnescu va evolua și în proba de dublu mixt de la Roland Garros, alături de Henri Kontinen (Finlanda). Cei doi vor juca împotriva perechii Yifan Xu/Oliver Marach (China/Austria), cap de serie 3, în ultimul meci de pe Terenul 9.



Mihaela Buzărnescu vs Elina Svitolina:



Vârsta: 30-23

Locul nașterii: Buxuresti - Odessa, Ucraina

Înălțime: 1,75 metri - 1,74 metri

Jucătoare de mâna stângă - Jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 20/14 vs 27/6

Victorii/înfrângeri în carieră: 385 / 202 vs 312 / 160

Titluri WTA în 2018: 0-3 (Brisbane, Dubai și Roma)

Titluri WTA în carieră: 0-12

Bani câștigați în 2018 (înaintea turneului de la RG): $263,829 vs $2,122,509

Bani câștigați din tenis: $640,646 vs $9,493,887

Locul în clasamentul WTA: 33-4

Cea mai bună clasare din carieră: 32-3



Parcursul de până acum al celor două jucătoare la Roland Garros:





Mihaela Buzărnescu





Turul I: 6-3, 6-3 cu Vania King (SUA, 1275 WTA), după o oră și 27 de minute

Turul II: 6-1, 6-2 cu Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA), după o oră și cinci minute



Elina Svitolina







Turul II: 6-3, 6-4 cu Viktoria Kuzmova (Slovacia, 87 WTA), după o oră și 22 de minute



Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Aici poți vedea tabloul feminin de simplu.





Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.