LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Elina Svitolina 0-1

0:1 Meciul a inceput cu Svitolina la serviciu. Un schimb lung de mingi ii revine jucatoarei din Ucraina, dupa un lung de linie ratat al romancei (30-0). Svitolina este agresiva in acest inceput de meci, are trei mingi de game. Passing superb reusit de Mihaela, cu forehandul in cross scurt (40-15. Retur ratat al jucatoarei noastre, 1-0 pentru Svitolina.







Mihaela si Elina se afla la incalzire.







Turneul de la Roland Garros a rămas fără al patrulea favorit de pe tabloul de simplu masculin, bulgarul Grigor Dimitrov (5 ATP) fiind învins în trei seturi de spaniolul Fernando Verdasco (35 ATP), cap de serie numărul 30, scor 7-6(4), 6-2, 6-4. Bulgarul nu a reușit niciodată în carieră să treacă de turul trei al Grand Slam-ului de la Paris.







Mihaela Buzărnescu (33 WTA) va încerca astăzi să obțină pentru prima dată în carieră calificarea în optimile unui turneu de Grand Slam. Jucătoarea noastră va trebui să treacă de ucraineanca Elina Svitolina (cap de serie numărul 4), una din marile favorite la cucerirea trofeului. Partida va fi transmisă în direct pe Eurosport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Va fi prima întâlnire dintre cele două jucătoare.





Învingătoarea dintre Buzărnescu și Svitolina se va duela cu americanca Madison Keys (13 WTA), care a trecut de japoneza Naomi Osaka (20 WTA), cap de serie numărul 21, scor 6-1, 7-6(7).





Tot vineri, Mihaela Buzărnescu va evolua și în proba de dublu mixt de la Roland Garros, alături de Henri Kontinen (Finlanda). Cei doi vor juca împotriva perechii Yifan Xu/Oliver Marach (China/Austria), cap de serie 3, în ultimul meci de pe Terenul 9.



Mihaela Buzărnescu vs Elina Svitolina:



Vârsta: 30-23

Locul nașterii: Buxuresti - Odessa, Ucraina

Înălțime: 1,75 metri - 1,74 metri

Jucătoare de mâna stângă - Jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 20/14 vs 27/6

Victorii/înfrângeri în carieră: 385 / 202 vs 312 / 160

Titluri WTA în 2018: 0-3 (Brisbane, Dubai și Roma)

Titluri WTA în carieră: 0-12

Bani câștigați în 2018 (înaintea turneului de la RG): $263,829 vs $2,122,509

Bani câștigați din tenis: $640,646 vs $9,493,887

Locul în clasamentul WTA: 33-4

Cea mai bună clasare din carieră: 32-3



Parcursul de până acum al celor două jucătoare la Roland Garros:





Mihaela Buzărnescu





Turul I: 6-3, 6-3 cu Vania King (SUA, 1275 WTA), după o oră și 27 de minute

Turul II: 6-1, 6-2 cu Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA), după o oră și cinci minute



Elina Svitolina







Turul II: 6-3, 6-4 cu Viktoria Kuzmova (Slovacia, 87 WTA), după o oră și 22 de minute



Turul I: 7-5, 6-3 cu Ajla Tomljanovic (Australia, 69 WTA), după o oră și 30 de minute

Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.