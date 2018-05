Serena Williams, "prințesa războinică" - Fostul lider WTA este în turul trei la Roland Garros 

A avut publicul la picioare tot meciul, iar dacă au existat imparțiali acești au fost convinși de atitudinea ei: implicată, cu "foame" de rezultate și cu o emoție transmisă parcă mai bine de când a devenit mamă. Serena Williams (451 WTA) a fost împinsă practic de la spate de spectatorii de pe Chatrier, victoria fostului lider mondial împotriva lui Ashleigh Barty (17 WTA) venind în special datorită agresivității și implicării superioare în momentele importante (3-6, 6-3, 6-4). Povestea de iubire dintre Serena și Roland Garros continuă: este în turul trei la Paris.



De știut: În setul decisiv, arbitrul partidei nu a putut "împiedica", în pofida anunțurilor repetate, pret de zeci de secunde <valurile> pline de entuziasm ale publicului de pe Chatrier - a fost o atmosferă de mare meci.



Povestea primului set





Debutul de meci a fost unul echilibrat, fără break-uri în primele cinci jocuri. Serena Williams a ținut ritmul la serviciu până în game-ul cu numărul șase, moment în care, după mai multe erori, și-a cedat serviciul. Ashleigh a fost capabilă să îi reducă adversarei costant din energie după ce a trimis-o dintr-un colț în altul. Australianca a confirmat avantajul în următorul game, iar tabela s-a modificat la 5-2 în favoarea ei. Cum niciun break nu și-a mai făcut apariția, primul set i-a revenit australiencei cu 6-3. "Este un frumos subiect de film revenirea Serenei, dar cam atât", a spus, cu părere de rău, unul din jurnaliștii americani acreditați la Paris.



Povestea setului al doilea



Manșa a doua a început rău pentru Serena: erori mari pentru pretențiile ei, șanse nefructificate. Mai bine pregătită din punct de vedere fizic, Barty a speculat situația și a facut break-ul în chiar primul game.



Publicul de pe Chatrier a fost clar de partea lui Williams, fiecare reușită a americancei fiind primită cu urale din tribune. Descărcările emoționale ale Serenei i-au activat și mai puternic pe spectatori.



Cu un ușor vânt din pupa, Serena și-a regăsit ritmul, iar loviturile au început să-i intre, dându-i încredere pas cu pas. Fostul lider WTA a "legat" trei game-uri, iar acum setul era în mâinile ei.



Deși a mai avut unele dificultăți, Williams nu a lăsat ocazia să-i scape și a trimis disputa în decisiv (6-3). După o oră și patru minute se intra în setul al treilea.



Povestea setului al treilea



Serena a continuat să fie jucătoarea mai agresivă și în decisiv: a căutat cross-urile ascuțite, a destabilizat-o pe adversară cu dreapta în lung de linie și a impresionat publicul cu determinarea incredibilă pe care a arătat-o.



Atitudinea americancei i-a determinat și pe cei imparțiali din tribune (câți mai erau) să fie de partea ei. Practic, întreg Chatrier-ul a "respirat" si "oftat" la fiecare lovitură a celei care are în CV nu mai puțin de 23 de Grand Slam-uri.



Victoria a venit până la urmă firesc (6-4 în decisiv), Serena fiind cea care și-a asumat multe riscuri, iar elanul său ofensiv i-a adus calificarea în turul trei de la Roland Garros (după un meci de o oră și 46 de minute).



Serena Williams și manifestarea bucuriei



