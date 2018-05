Simona Halep: "Încep să mă relaxez de la meci la meci"

Corespondență de la Paris

​Simona Halep a trecut în 68 de minute de Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), iar calificarea în turul trei de la Roland Garros a venit cu doar patru game-uri cedate (6-3, 6-1). "Încep să mă relaxez de la meci la meci și sper ca în turul trei să fie și mai bine decât astăzi", a precizat Simona într-o conferință de presă.







Ce a spus Simona la conferința de presă:





"Ritmul a fost foarte diferit față de ieri, am reușit să lovesc destul de bine chiar dacă unele mingi mă săreau și mi-au venit deasupra umărului. A fost greu să dau returul pentru că a venit cu efect invers, e stângace. Nu prea am jucat cu sportive de mâna stângă până acum. Cred că primul serviciu nu mi-a mers foarte bine, dar doi-ul a fost destul de ok, nu mi-a făcut puncte multe pe serviciul doi. Am mers la fileu destul de des si cred că spre finalul setului doi am mișcat-o destul de mult, ceea ce trebuia să fac mai bine în primul set.







Față de primul meci am fost mult mai bine din punct de vedere emoțional. S-a schimbat totul, pentru că așa cum spune mereu, primul tur este cel mai greu la Grand Slam-uri. Încep să mă relax de la meci la meci și sper ca în turul trei să fie și mai bine decât astăzi.







Nu prea contează pe ce arenă joc, ci contează cum mă simt în zilele astea. În prima zi puteam să joc pe terenul 18 că voiau să mă mute. Starea de spirit din ziua respectivă este cea mai importantă" - Simona Halep.







Despre Serena Williams





"Ea este capabilă de orice din punctul meu de vedere, dar nu știu cât de bine este fizic în momentul acesta. Este greu după ce naști să vii și să joci un turneu de Grand Slam. Eu zic că este capabilă de rezultate mari în orice moment" - Simona Halep.





Meci Serena vs Maria - Ar fi de partea americancei





"E foarte greu să spun și nu prea îmi place să spun eu, dar cred că Serena (n.r. ar fi de partea ei într-un meci împotriva Mariei Sharapova" - Simona Halep.







Ce trebuie să facă pentru a rezista perfect fizic la un Grand Slam







"Cred că programul ar trebui să fie foarte strict și asemănător în fiecare zi. Adică trebuie să faci cam aceleași lucruri în fiecare zi ca să îți păstrezi rutina și să nu-ți pierzi energia în alte chestii", a conchis Simona Halep.







Simona Halep și Andrea Petkovic s-au mai întâlnit de șapte ori, scorul fiind 6-1 în favoarea jucătoarei noastre. Ultima confruntare a avut loc în 2016, la FedCup, unde Halep s-a impus cu 6-4, 6-7 (5), 6-4. Petkovic a câştigat primul duel, disputat în urmă cu nouă ani, în sferturile turneului de la Bucureşti, scor 6-2, 7-6 (2).







