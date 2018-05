Roland Garros: Simona Halep vs Taylor Townsend 6-3, 6-1/ Halep, în control  - Calificare în turul trei

Desfășurarea livetext a partidei Halep vs Townsend:







6:1 Simona Halep incheie partida in stil de mare campioana, cu un game alb. Liderul mondial se califica in turul doi la Roland Garros, acolo unde o va intalni pe Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA). O ora si opt minute au stat pe teren cele doua jucatoare.







5:1 Simona o deplaseaza bine pe Townsend, iar aceasta nu poate tine ritmul. Americanca pare ca nu mai are resurse. Numarul 1 WTA profita de prima sansa de break si scorul devine 5-1. Jucatoarea noastra va servi pentru castigarea meciului.







4:1 As al Simonei (30-0). Americanca returneaza bine, iar Halep nu mai poate trece mingea peste fileu (30-15). Urmeaza un backhand splendid din saritura al liderului mondial, care inchide in cele din urma game-ul.







3:1 Retur superb al Simonei, cu forehandul inside-out (15-15). Urmeaza inca o executie de exceptie a liderului mondial, un backhand in cross (15-30). Din alergare, Townsend greseste, iar Halep are doua mingi de break. Halep scapa mingea in aut (30-40). Romanca iroseste si a doua minge de break, dupa ce ia la tinta fileul. Inca o data fileul ii da batai de cap Simonei, dar rateaza si Townsend: egalitate. Retur castigator al Simonei - a treia minge de break. Din pacate, backhandul romancei se opreste in fileu. Halep rateaza de putin un passing, insa americanca face o noua dubla greseala: egalitate. Liderul mondial nu gaseste lungul liniei, minge de game pentru Townsend. Americanca o iroseste si pe aceasta, trimitand in aut. Un forehand in cross ii aduce a patra minge de break Simonei. A fost cu noroc de aceasta data, Halep se distanteaza pe tabela la 3-1.







2:1 Liderul mondial trece in avantaj dupa un game solid, controlat cu autoritate. Simona este calma, isi construieste bine punctele, iar Taylor nu gaseste solutii.







1:1 Taylor este nevoita sa munceasca din greu pentru a-si castiga serviciul. Americanca rupe ritmul cu o scurta de efect si are minge de game. Simona loveste cu rama, iar mingea se duce in aut. Egalitate in debutul setului secund.







1:0 Pe serviciul doi al liderului mondial, Taylor loveste puternic in cross, nimic de facut pentru Halep. Halep insista pe backhandul adversarei, iar aceasta greseste. Game castigat fara emotii de Halep.







6:3 Dupa un aut, Townsend comite o dubla greseala (0-30). Americanca face bine pasul in teren, iar liderul mondial rateaza passing-ul (15-30). Venita la fileu, Taylor este "pedepsita" de Halep cu reverul: doua mingi de set. Liderul mondial inchide setul cu un punct superb, cu forehandul in cross, dupa 37 de minute. Halep a fructificat a cincea minge de set!







5:3 Simona o plimba foarte bine pe adversara, iar defensiva acesteia cedeaza. As la exterior reusit de Halep (30-30). Ce scurta reuseste Taylor! Nicio sansa pentru Simona. Prima minge de break a americancei, insa Halep loveste decisiv pe contre-pied (40-40). Townsend scapa de putin mingea in afara terneului: o noua minge de set pentru liderul mondial. Este anulata si aceasta sansa. Halep rateaza un forehand in lung de linie, minge de break pentru Taylor. Americanca isi construieste bine punctul, iar mingea trimisa de Halep se opreste in fileu.





5:2 Halep joaca excelent la retur, Taylor este depasita complet in aceste momente. Trei mingi de set pentru liderul mondial. Pe serviciul doi al americancei, Simona trimite in fileu. Este salvata si a doua minge de set. Venita in apropierea fileului, Townsend pune o scurta inspirata (40-40). Ajutata de serviciu, sportiva din SUA isi adjudeca al doilea game din acest set. Revenire superba a numarul 72 WTA, dupa ce a fost condusa cu 40-0.





5:1 Dupa un retur bun al americancei, Halep scapa in afara terenului un forehand in cross (0-15). Halep isi deschide bine terenul, gaseste unghiuri fantastice, iar americanca nu are nicio sansa. Doua puncte consecutive reusite de Halep (30-15). Halep vine inca o data bine la fileu si inchide punctul cu un forehand in cross (40-15). Combinatie buna de lovituri a americancei, Halep nu mai poate ajunge la un forehand al adversarei. Se face pana la urma 5-1, dupa o greseala a lui Townsend.







​4:1 Serveste bine americanca, spre corpul adversarei, iar Halep trimite afara (15-15). Backhandul Simonei nu prinde terenul, iar apoi ia la tinta fileul. Doua sanse pentru americanca de a-si trece in cont primul game. Halep urca bine in teren si puncteaza cu forehandul in cross. (30-40). Taylor este ajutata de serviciu si apare pentru prima data pe tabela.





4:0 Retur bun al americancei, Halep nu reuseste sa treca mingea peste fileu. Vine o eroare a lui Townsend (15-15). Simona serveste perfect cu doi-ul, iar apoi loveste decisiv pe contre-pied (30-15). Inca o greseala a americancei, iar Halep are doua sanse de 4-0. Nevoita sa loveasta din deplasare, Taylor greseste. Se face 4-0 pentru liderul mondial.







3:0 Halep este incomodata de o minge a adversarei si nu poate trece mingea peste fileu (30-0). Jucatoarea noastra nu gaseste terenul, iar americanca are trei migi de game. Vine primul punct al romancei in acest game, dupa ce mingea trimisa de americanca se opreste in fileu. Se striga aut la o minge a lui Townsend (40-30). Al treilea punct consecutiv castigat de Halep. Vine si prima sansa de break din acest game, dupa un rever perfect al liderului mondial. Halep profita si se distanteaza pe tabela la 3-0.







2:0 Simona face bine pasul in teren si trimite imparabil cu dreapta (30-0). Halep pune prea multa forta intr-o lovitura si scapa mingea in afara terenului. Primul punct castigat de americanca pe serviciul Simonei. Liderul mondial isi calculeaza bine pasii si isi castiga probleme serviciul.







1:0 Meciul a inceput cu Townsend la serviciu. Primul punct ii revine Simonei, dupa o eroare a americancei. Banda fileului tine cu Halep, iar mingea aterizeaza in terenul adversarei (0-30). Retur perfect al jucatoarei noastre, care isi procura doua mingi de break. Prima este salvata de americanca, dupa o minge prea lunga trimisa de Halep. Taylor se deplaseaza greoi, si nu gaseste terenul dupa un rever in lung de linie al Simonei. Inceput perfect pentru liderul mondial!







Vremea este perfecta pentru tenis la Paris. Sunt 23 de grade Celsius.







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca. Cele doua jucatoare se afla la incalzire.







Al doilea tur de la Roland Garros i-a scos-o în cale Simonei Halep pe americanca Taylor Townsend (locul 72 WTA). A doua întâlnire dintre cele două jucătoare va avea loc pe arena Philippe-Chatrier, urmând să înceapă după ora 16:35. Partida va fi transmisă în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.









Sportiva din SUA se află pe poziția 72 în clasamentul mondial și are doar un titlu WTA 125K Series, la Indian Wells, în acest an. A strâns din tenis $1,106,266. Simona Halep a mai întâlnit-o o singură dată pe Taylor Townsend, în 2017, în primul tur de la Cincinnati , unde s-a impus cu 6-4, 6-1.Sportiva din SUA se află pe poziția 72 în clasamentul mondial și are doar un titlu WTA 125K Series, la Indian Wells, în acest an. A strâns din tenis $1,106,266.





În vârstă de 22 de ani, Townsend s-a născut la Chicago și are reședința la Atlanta, iar idolul său este Martina Navratilova (câștigătoare a 18 turnee de Grand Slam). Are 1.70 metri, fiind cu doar doi centimetri mai înaltă decât Halep.





Townsend este jucătoare de mână stângă, iar obiectivele sale pe termen lung sunt să ajungă în Top 10 sau Top 5 WTA și să câștige toate turneele de Grand Slam de mai multe ori fiecare.





Conform site-ului WTA, Taylor are în 2018 următorul bilanț: 21 de victorii și 10 înfrângeri. De cealaltă parte, Simona are 29/6.