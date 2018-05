​Roland Garros: Simona Halep vs Taylor Townsend, a treia partidă de pe arena Philippe-Chatrier - Programul complet al zilei

​Simona Halep (1 WTA) și Taylor Townsend (SUA, 72 WTA) vor evolua joi la Roland Garros, miza partidei fiind calificarea în runda a treia a competiției. Confruntarea a fost programată a treia pe arena Philippe-Chatrier, urmând să fie transmisă în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro. De asemenea, Irina-Camelia Begu (40 WTA) și Ana Bogdan (66 WTA) vor lupta joi tot pentru un loc în turul trei al Grand Slam-ului de la Paris.







Programul jucătoarelor din România:





Simona Halep (1 WTA) vs Taylor Townsend (72 WTA)/ a treia partidă de pe arena Philippe-Chatrier - ar putea începe în jurul orei 15:00





Simona Halep a întâlnit-o o singură dată pe Taylor Townsend, în 2017, în primul tur de la Cincinnati, unde s-a impus cu 6-4, 6-1.





Irina-Camelia Begu (40 WTA) vs Shuai Zhang (27 WTA)/ ultima partidă de pe Terenul 18





Singura confruntare anterioară dinte Begu și Zhang a avut loc în 2014, în primul tur de la Madrid, unde românca s-a impus cu 6-4 7-5.





Ana Bogdan (66 WTA) vs Angelique Kerber (12 WTA)/ ultima partida de pe Terenul 7. Va fi prima confruntare dintre cele două jucătoare.





Irina Bara & Mihaela Buzarnescu vs Xenia Knoll (SUI) & Anna Smith (GBR)/ a doua partidă de pe Terenul 5





Barbora Krejcikova (CZE) & Katerina Siniakova (CZE) [6] vs Vera Lapko (BLR) & Raluca Olaru/ a doua partidă de pe Terenul 15



Programul complet al zilei de joi la Roland Garros:





*primele meciuri de pe fiecare arenă încep la ora 12:00 (ora României





Arena Philippe-Chatrier



Marin CILIC (CRO) [3] vs Hubert HURKACZ (POL)





Nu înainte de ora 13:00





Lucas POUILLE (FRA) [15] vs Cameron NORRIE (GBR) 6-2 6-4 5-7

Simona HALEP (ROU) [1] vs Taylor TOWNSEND (USA)

Julien BENNETEAU (FRA) vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]

Serena WILLIAMS (USA) vs Ashleigh BARTY (AUS) [17]



Arena Suzanne-Lenglen





Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Fiona FERRO (FRA)

Malek JAZIRI (TUN) vs Richard GASQUET (FRA) [27]

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Guido PELLA (ARG)

Shuai PENG (CHN) vs Caroline GARCIA (FRA) [7]



Terenul 1





Denis SHAPOVALOV (CAN) [24] vs Maximilian MARTERER (GER)

Maria SHARAPOVA (RUS) [28] vs Donna VEKIC (CRO)

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) vs Jeremy CHARDY (FRA)

Julia GOERGES (GER) [11] vs Alison VAN UYTVANCK (BEL)



Terenul 18



Fabio FOGNINI (ITA) [18] vs Elias YMER (SWE)





Nu înainte de ora 13:00





Dominic THIEM (AUT) [7] vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) 6-2 2-6 6-4

Lucie SAFAROVA (CZE) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [6]

John ISNER (USA)[9] vs Horacio ZEBALLOS (ARG)

Shuai ZHANG (CHN) [27] vs Irina-Camelia BEGU (ROU)



Terenul 3



Heather WATSON (GBR) vs Elise MERTENS (BEL) [16]

Marton FUCSOVICS (HUN) vs Kyle EDMUND (GBR) [16]

Thomas FABBIANO (ITA) vs Borna CORIC (CRO)

Kristina MLADENOVIC (FRA) & Alexis MUSIALEK (FRA) vs Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP) & Marcel GRANOLLERS (ESP)



Terenul 4



Tessah ANDRIANJAFITRIMO (FRA) & Ugo HUMBERT (FRA) vs Nicole MELICHAR (USA) & Alexander PEYA (AUT)

Raquel ATAWO (USA) & Anna-Lena GROENEFELD (GER) [11] vs Zarina DIYAS (KAZ) & Saisai ZHENG (CHN)

Sara ERRANI (ITA) & Kirsten FLIPKENS (BEL) vs Clara BUREL (FRA) & Diane PARRY (FRA)

Lara ARRUABARRENA (ESP) & Katarina SREBOTNIK (SLO)vs Elise MERTENS (BEL) [12] & Demi SCHUURS (NED)

Sara CAKAREVIC (FRA) & Alexandre MULLER (FRA) vs Vania KING (USA) & Franko SKUGOR (CRO)



Terenul 5



Samantha STOSUR (AUS) vs Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [30]

Irina BARA (ROU) & Mihaela BUZARNESCU (ROU) vs Xenia KNOLL (SUI) & Anna SMITH (GBR)

Viktorija GOLUBIC (SUI) & Nina STOJANOVIC (SRB) vs Amandine HESSE (FRA) & Pauline PARMENTIER (FRA)

Daria GAVRILOVA (AUS) & Daria KASATKINA (RUS) vs Nao HIBINO (JPN) & Oksana KALASHNIKOVA (GEO)

Anna-Lena GROENEFELD (GER) & Robert FARAH (COL) [8] vs Coco VANDEWEGHE (USA) & Rajeev RAM (USA)



Terenul 6



Ruben BEMELMANS (BEL) vs Jurgen ZOPP (EST)

Lesia TSURENKO (UKR) vs Coco VANDEWEGHE (USA) [15]

Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Adam PAVLASEK (CZE)

Benjamin BONZI (FRA) & Gregoire JACQ (FRA) vs Rohan BOPANNA (IND) & Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) [13]



Terenul 7



Jan-Lennard STRUFF (GER) vs Steve JOHNSON (USA)

Pablo CUEVAS (URU) vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Angelique KERBER (GER) [12] vs Ana BOGDAN (ROU)



Terenul 8





Daria GAVRILOVA (AUS) [24] vs Bernarda PERA (USA)

Bethanie MATTEK-SANDS (USA) vs Andrea PETKOVIC (GER)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) [31] vs Casper RUUD (NOR)

Lyudmyla KICHENOK (UKR) & Lesia TSURENKO (UKR) vs Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Barbora STRYCOVA (CZE) [2]



Terenul 9





Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [19] vs Belinda BENCIC (SUI)

Sergiy STAKHOVSKY (UKR) vs Mischa ZVEREV (GER)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs Kiki BERTENS (NED) [18]

Anna BLINKOVA (RUS) & Lucie HRADECKA (CZE) vs Viktoria KUZMOVA (SVK) & Magdalena RYBARIKOVA (SVK)



Terenul 12





Anna KALINSKAYA (RUS) & Ekaterina MAKAROVA (RUS) vs Jennifer BRADY (USA) & Vania KING (USA)

Wesley KOOLHOF (NED) & Artem SITAK (NZL) vs Ivan DODIG (CRO) & Rajeev RAM (USA) [9]

Raven KLAASEN (RSA) & Michael VENUS (NZL) [10] vs Jonathan EYSSERIC (FRA) & Hugo NYS (FRA)

Roberto CARBALLES BAENA (ESP) & Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) vs Simone BOLELLI (ITA) & Fabio FOGNINI (ITA)



Terenul 14





Ken SKUPSKI (GBR) & Neal SKUPSKI (GBR) vs Daniele BRACCIALI (ITA) & Andreas SEPPI (ITA)

Monique ADAMCZAK (AUS) & Yafan WANG (CHN) vs Andreja KLEPAC (SLO) & María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) [3]

Jamie MURRAY (GBR) & Bruno SOARES (BRA) [4] vs Dusan LAJOVIC (SRB) & Florian MAYER (GER)

Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) & Nikola MEKTIC (CRO) vs Zhaoxuan YANG (CHN) & Aisam-ul-haq QURESHI (PAK)

Jelena OSTAPENKO (LAT) & Max MIRNYI (BLR) vs Andreja KLEPAC (SLO) & Jean-Julien ROJER (NED) [5]





Terenul 15





Dalila JAKUPOVIC (SLO) & Irina KHROMACHEVA (RUS) vs Naomi BROADY (GBR) & Magda LINETTE (POL)

Barbora KREJCIKOVA (CZE) & Katerina SINIAKOVA (CZE) [6] vs Vera LAPKO (BLR) & Raluca OLARU (ROU)

Federico DELBONIS (ARG) & Benoit PAIRE (FRA) vs Ryan HARRISON (USA) & Vasek POSPISIL (CAN)

Johanna KONTA (GBR) & Dominic INGLOT (GBR) vs Fiona FERRO (FRA) & Evan FURNESS (FRA)

Katerina SINIAKOVA (CZE) & Jamie MURRAY (GBR) [4] vs María José MARTINEZ SANCHEZ (ESP) & Marcelo DEMOLINER (BRA)



Terenul 16







Marcelo DEMOLINER (BRA) & Santiago GONZALEZ (MEX) vs Feliciano LOPEZ (ESP) & Marc LOPEZ (ESP) [12]

Mirza BASIC (BIH) & Damir DZUMHUR (BIH) vs Henri KONTINEN (FIN) & John PEERS (AUS) [3]

Abigail SPEARS (USA) & Juan Sebastian CABAL (COL) vs Kveta PESCHKE (CZE) & Marcin MATKOWSKI (POL)

Evgeny DONSKOY (RUS) & Miguel Angel REYES-VARELA (MEX) vs Leonardo MAYER (ARG) & Joao SOUSA (POR)



Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Aici poți vedea tabloul feminin de simplu.

Kaitlyn CHRISTIAN (USA) & Carina WITTHOEFT (GER) vs María IRIGOYEN (ARG) & Kateryna KOZLOVA (UKR)Marcelo DEMOLINER (BRA) & Santiago GONZALEZ (MEX) vs Feliciano LOPEZ (ESP) & Marc LOPEZ (ESP) [12]Mirza BASIC (BIH) & Damir DZUMHUR (BIH) vs Henri KONTINEN (FIN) & John PEERS (AUS) [3]Abigail SPEARS (USA) & Juan Sebastian CABAL (COL) vs Kveta PESCHKE (CZE) & Marcin MATKOWSKI (POL)Evgeny DONSKOY (RUS) & Miguel Angel REYES-VARELA (MEX) vs Leonardo MAYER (ARG) & Joao SOUSA (POR)