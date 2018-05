Simona Halep, despre pauza de vestiar care a schimbat cursul jocului: "Am simțit nevoia să merg și să mă spăl un pic cu apă rece. Am vorbit cu mine"

Corespondență de la Paris

Cu toate că în general nu obișnuiește să facă acest lucru, Simona Halep a luat o pauză de vestiar după ce a cedat primul set al partidei cu Alison Riske (6-2). A fost practic momentul care a schimbat desfășurarea meciului de pe Philippe Chatrier, liderul mondial câștigând următoarele două manșe (6-1, 6-1). "Am simțit nevoia să merg și să mă spăl un pic cu apă rece. Am vorbit un pic cu mine", a spus Simona la conferința de presă.





"Primul tur e mereu greu la un Grand Slam, iar ea a fost destul de solidă pe tot parcursul meciului, dar mai ales la început. Nu am lovit foarte relaxată mingea și nu am putut să fac prea multe în primul set. Nu a fost presiune, a fost emoționant să fiu din nou pe central, aici unde am jucat atâtea meciuri bune.







La toate turneele jucăm o zi după alta, așa că nu e mare lucru acum că joc mâine (n.r. joi). Consider că sunt pregătită, sunt bine fizic și cu siguranță dacă voi lupta cu siguranță o să am șansa mea. Dacă am câștigat meciul, înseamnă că așteptarea a fost un plus (n.r. se referă la faptul că partida a fost amânată, ar fi trebuit să aibă loc marți). Nu vreau să văd partea negativă. Orice meci se poate începe puțin mai moale, dar dacă îmi revin pe parcurs și termin bine este tot ce contează. Alison a fost o jucătoare puternică, solidă, nu mi-a fost ușor să îmi fac de la început jocul meu.







Mereu când vin la Paris este emoționant, am amintiri frumoase, simt că aici este locul unde pot să joc cel mai bun tenis al meu. Mă simt la fel în fiecare an.



Nu prea fac acest lucru (n.r. să ia pauză de vestiar), dar astăzi am simțit nevoia să merg și să mă spal un pic cu apă rece. Am vorbit un pic cu mine, în sensul că am încercat să mă relaxez mai mult, să nu mă mai gândesc la rezultat, ci doar să îmi dau drumul la brațe și să lovesc mingea mai puternic.







Nu știu ce va fi, nu am nici așteptări, dar am așteptări de la mine să joc cât se poate de bine în fiecare meci" - Simona Halep, după meciul cu Alison Riske.







în primul tur de la Cincinnati, unde s-a impus cu 6-4, 6-1. Halep o va întâlni în turul doi de la Roland Garros pe americanca Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), beneficiara unui wild-card, care a învins-o pe Myrtille Georges (Franța, 222 WTA), scor 6-4, 6-2. Simona Halep a intalnit-o o singură dată pe Taylor Townsend, în 2017,, unde s-a impus cu 6-4, 6-1.





