LIVE Text Simona Halep vs Alison Riske (de la ora 12:05)

În acest moment, pe Philippe Chatrier se antrenează Kei Nishikori și Benoit Paire.







Vreme superbă la Paris, soare, cer senin, iar asta după ce aseară a plouat torențial în capitala Franței.







Simona Halep (1 WTA) debutează la ediția din acest an a Roland Garros-ului an abia în a patra zi de concurs. Ploaia și întunericul au făcut imposibilă desfășurarea partidei cu Alison Riske (83 WTA), programată inițial marți. Confruntarea Halep vs Riske va avea loc astăzi, de la ora 12:05, fiind prima a zilei pe arena Philippe-Chatrier. Meciul va fi transmis în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.









În vârstă de 27 de ani, Riske s-a născut la Pittsburgh și are reședința la Nashville. Are 1.75 metri și este jucătoare de mână dreaptă. Conform site-ului WTA, Riske are în 2018 următorul bilanț: 11 victorii și 12 înfrângeri. De cealaltă parte, Simona are 28/6.

Halep și Riske s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare dată româncei. Prima confruntare a avut loc în 2015, în runda a doua a turneului de la Roma (zgură), Simona impunându-se cu 6-3, 6-0. Ultima dată, cele două jucătoare s-au duelat în 2017, în runda inaugurală de la Beijing (hard) : a fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru Halep.









Învingătoarea dintre Halep și Riske a o va întâlni în turul doi pe americanca Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), beneficiara unui wild-card, care a învins-o pe Myrtille Georges (Franța, 222 WTA), scor 6-4, 6-2. Simona Halep a intalnit-o o singura dată pe Taylor Townsend, în 2017,



Alison Riske are în palmares un singur trofeu WTA, la Tianjin, în 2014. Cea mai bună clasare din carieră este locul 36 WTA, în mai 2017. Săptămâna trecută, Riske a ajuns până în finală la turneul de la Nurnberg, unde a fost învinsă de suedeza Johanna Larsson, scor 7-6(4), 6-4.





