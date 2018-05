Kristyna Pliskova, surprinsă de echipamentul Serenei Williams: "Poate că are regulile ei. Lăsăți-o să joace dezbrăcată"

"Înaintea meciului mi-a spus că-i place rochia mea. Nu pot să spun același lucru despre ținuta ei (n.r. râde). Ce fel de material e? Neopren? Am fost surprinsă că i s-a permis să joace așa, pentru că știu că nu ni se permite să purtăm pantaloni nici măcar când e răcoare. Poate că are regulile ei! Nu știu. Dar nu mă interesează, poate să poarte ce dorește. Lăsăți-o să joace dezbrăcată", a spus Kristyna Pliskova, pentru cehii de la Blesk.





Serena Williams: "M-am simţit ca o prinţesă războinică"





"M-am simţit ca o prinţesă războinică. Trăiesc o viaţă de poveste. Mereu mi-am dorit să fiu o supereroină. Dar acest costum are şi o altă funcţionalitate. Am avut probleme cu cheagurile de sânge în ultimele 12 luni. Am purtat des pantaloni la meciuri pentru că acest lucru îmi permite o mai bună circulaţie sangvină", a declarat Serena Williams.





După 7-6(4), 6-4 împotriva Kristynei Pliskova (70 WTA), pentru Serena (451 WTA) urmează meciul cu Ashleigh Barty (17 WTA). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată: 6-2, 6-1 pentru americancă, la ediția din 2014 de la Australian Open.



După ce a născut în luna septembrie a anului trecut, Serena Wlliams a revenit oficial în competiţiile de simplu la turneul de la Indian Wells, unde a fost eliminată în turul al treilea de sora sa Venus. Înainte de startul turneului de la Roland Garros, Serena (36 de ani) a disputat doar patru partide: victorii cu Zarina Diyas (7-5, 6-3), Kiki Bertens (7-6(5), 7-5) și înfrângeri cu Venus Williams (3-6, 4-6) și Naomi Osaka (3-6, 2-6).



În acest moment, Serena are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).



Într-o carieră de excepție, Serena a reușit să câștige 72 de turnee (din care 23 de Grand Slam), având în dreptul ei 786 de victorii și 132 de înfrângeri (bani câștigați din tenis - $84.525.911).







