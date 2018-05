​Roland Garros: Partida Simona Halep vs Alison Riske se va disputa de la ora 12:00

Simona Halep (1 WTA) va debuta la ediția din acest an a Roland Garros-ului an abia în a patra zi de concurs. Ploaia și întunericul au făcut imposibilă desfășurarea partidei cu Alison Riske (83 WTA), programată inițial marți. Confruntarea Halep vs Riske va avea loc astăzi, de la ora 12:00, fiind prima a zilei pe arena Philippe-Chatrier. Meciul va fi transmis în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep și Riske s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare dată româncei. Prima confruntare a avut loc în 2015, în runda a doua a turneului de la Roma (zgură), Simona impunându-se cu 6-3, 6-0. Ultima dată, cele două jucătoare s-au duelat în 2017, în runda inaugurală de la Beijing (hard): a fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru Halep.



Învingătoarea dintre Halep și Riske a o va întâlni în turul doi pe americanca Taylor Townsend (SUA, 72 WTA), beneficiara unui wild-card, care a învins-o pe Myrtille Georges (Franța, 222 WTA), scor 6-4, 6-2.





Halep a ajuns de două ori în finala de la Roland Garros, însă a pierdut de fiecare dată. În 2014 a fost învinsă de Maria Sharapova (scor 4-6, 7-6 (7/5), 4-6), iar în 2017 de Jelena Ostapenko (scor 6-4, 4-6, 3-6).





Programul jucătoarelor din România:





Simona Halep (1 WTA) vs Alison Riske (SUA) 83 WTA)/ prima partidă de pe arena Philippe-Chatrier - va începe la ora 12:00 (ora României).





Alexandra Dulgheru (159 WTA) vs Anett Kontaveit (Estonia, 24 WTA)/ prima partidă de pe Terenul 6 - va începe la ora 12:00





Mihaela Buzărnescu (33 WTA) vs Rebecca Peterson (Suedia, 97 WTA)/ prima partidă de pe Terenul 8 - va începe la ora 12:00





Jelena Ostapenko (LAT) / Elena Vesnina (RUS) vs Sorana Cîrstea (ROU) / Sara Soribbes Tormo (ESP)/ ultimul meci de pe Terenul 9





Ana Bogdan (ROU) / Olga Savchuk (UKR) vs Yingying Duan (CHN) / Aliaksandra Sasnovich (BLR)/ al patrulea meci de pe Terenul 13







