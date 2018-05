Thomas Hogstedt, ploaia torențială de la Paris și cât de pregătită este Maria Sharapova pentru Roland Garros

Programul complet al zilei de marți:





*primele meciuri de pe fiecare arenă încep la ora 12:00 (ora României)





Arena Philippe-Chatrier



Marin CILIC (CRO) [3] vs James DUCKWORTH (AUS)



Nu înainte de ora 13:00

Rafael NADAL (ESP) [1] vsSimone BOLELLI (ITA) 6-4 6-3 0-3

Kristyna PLISKOVA (CZE) vs Serena WILLIAMS (USA)

Jeremy CHARDY (FRA) vs Tomas BERDYCH (CZE) [17]

Simona HALEP (ROU) [1] vs Alison RISKE (USA)



Arena Suzanne-Lenglen



Denis SHAPOVALOV (CAN) [24] vs John MILLMAN (AUS)

Maria SHARAPOVA (RUS) [28] vs Richel HOGENKAMP (NED)

Yingying DUAN (CHN) vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

Nicolas MAHUT (FRA) vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]



Terenul 1





Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Svetlana KUZNETSOVA (RUS)

Steve JOHNSON (USA) vs Adrian MANNARINO (FRA) [25]

Julia GOERGES (GER) [11] vs Dominika CIBULKOVA (SVK)

Leonardo MAYER (ARG) vs Julien BENNETEAU (FRA)



Terenul 18



Fiona FERRO (FRA) vs Carina WITTHOEFT (GER)





Nu înainte de ora 13:00

John ISNER (USA)[9] vs Noah RUBIN (USA) 6-3 7-6(7) 0-0

Jurgen ZOPP (EST) vs Jack SOCK (USA) [14]

Peter POLANSKY (CAN) vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA)



Terenul 3





Samantha STOSUR (AUS) vs Yanina WICKMAYER (BEL)

Alex DE MINAUR (AUS) vs Kyle EDMUND (GBR) [16]

Natalia VIKHLYANTSEVA (RUS) vs Ashleigh BARTY (AUS) [17]

Myrtille GEORGES (FRA) vs Taylor TOWNSEND (USA)



Terenul 4





Raven KLAASEN (RSA) & Michael VENUS (NZL) [10] vs Corentin DENOLLY (FRA) & Alexandre MULLER (FRA)





Irina-Camelia BEGU (ROU) vs Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK)



Taylor FRITZ (USA) & Frances TIAFOE (USA) vs Rohan BOPANNA (IND) & Edouard ROGER-VASSELIN (FRA) [13]





Ana BOGDAN (ROU) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE)



Terenul 5





Juan Sebastian CABAL (COL) & Robert FARAH (COL) [5] vs Max MIRNYI (BLR) & Philipp OSWALD (AUT)



Nu înainte de ora 13:00

Joao SOUSA (POR) vs Guido PELLA (ARG) 2-6 3-6 3-2

Alison VAN UYTVANCK (BEL) vs Isabelle WALLACE (AUS)

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) vs Denisa ALLERTOVA (CZE)



Terenul 6





Daria GAVRILOVA (AUS) [24] vs Sorana CÎRSTEA (ROU)



Nu înainte de ora 13:00

Varvara LEPCHENKO (USA) vs Elise MERTENS (BEL) [16] 6-7(9) 7-6(4) 3-0

Dudi SELA (ISR) vs Elias YMER (SWE)

Feliciano LOPEZ (ESP) [28] vs Sergiy STAKHOVSKY (UKR)



Terenul 7





Paolo LORENZI (ITA) vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Fabio FOGNINI (ITA) [18] vs Pablo ANDUJAR (ESP)

Aryna SABALENKA (BLR) vs Kiki BERTENS (NED) [18]

Angelique KERBER (GER) [12] vs Mona BARTHEL (GER)



Terenul 8



Aljaz BEDENE (SLO) vs Pablo CUEVAS (URU)

Yuki BHAMBRI (IND) vs Ruben BEMELMANS (BEL)

Shuai PENG (CHN) vs Aleksandra KRUNIC (SRB)



Terenul 9



Ryan HARRISON (USA) vs Maximilian MARTERER (GER)



Nu înainte de ora 13:00

Horacio ZEBALLOS (ARG) vs Yuichi SUGITA (JPN) 6-4 6-6(0-0)

Polona HERCOG (SLO) vs Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [30]

Robin HAASE (NED) & Matwe MIDDELKOOP (NED) vs Yoshihito NISHIOKA (JPN) & Yuichi SUGITA (JPN)



Terenul 12



Evgeny DONSKOY (RUS) vs Jan-Lennard STRUFF (GER)

Vasek POSPISIL (CAN) vs Marton FUCSOVICS (HUN)

Hugo GASTON (FRA) & Clement TABUR (FRA) vs contre Julio PERALTA (CHI) & Horacio ZEBALLOS (ARG) [15]

Andre BEGEMANN (GER) & Antonio SANCIC (CRO) vs Wesley KOOLHOF (NED) & Artem SITAK (NZL)



Terenul 14





Bethanie MATTEK-SANDS (USA) vs Johanna LARSSON (SWE)

Shuai ZHANG (CHN) [27] vs Kristina KUCOVA (SVK)

Mischa ZVEREV (GER) vs Florian MAYER (GER)



Terenul 15



Hubert HURKACZ (POL) vs Tennys SANDGREN (USA)

David MARRERO (ESP) & Fernando VERDASCO (ESP) vs Jonathan EYSSERIC (FRA) & Hugo NYS (FRA)

Mike BRYAN (USA) & Sam QUERREY (USA) [16] vs Ken SKUPSKI (GBR) & Neal SKUPSKI (GBR)



Terenul 16





Dominic INGLOT (GBR) & Franko SKUGOR (CRO) vs Nikola MEKTIC (CRO) & Alexander PEYA (AUT) [8]





Nu înainte de ora 13:00

Matthew EBDEN (AUS) vs Thomas FABBIANO (ITA) 4-6 7-5 2-6 6-3 0-0

Mirza BASIC (BIH) & Damir DZUMHUR (BIH) vs Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) & Jiri VESELY (CZE)

Ilya IVASHKA (BLR) & Karen KHACHANOV (RUS) vs Henri KONTINEN (FIN) & John PEERS (AUS) [3]