Alexandra Dulgheru - Pragul psihologic, accidentările și cât de mult contează să joci cu inima

Corespondență de la Paris

​Calificări, trei partide cu set decisiv, oboseală. Meci disputat în două zile în turul întâi de la Paris din cauza întunericului. Alexandra Dulgheru continuă parcursul de la Roland Garros după victoria cu Christina McHale (88 WTA) și arată după această dispută ceea ce unii știau deja: că joacă cu "inima".





Multe ore de luptă în calificări, numele scris pe tabloul principal, meci desfășurat în două zile în runda inaugurală.







După o noapte de incertitudine (partida cu McHale s-a întrerupt la 1-1 la seturi), Alexandra vine cu forțe proaspete (ea știe de unde a avut puterea să le găsească), o învinge pe americancă și dialoghează după meci cu presa ca și când ar fi venit după o zi liberă.







Răspunde tuturor întrebărilor, zâmbește și spune că din punct de vedere al voinței este la cote înalte. Rămâne însă de văzut ce va spune corpul după acest maraton din ultimele zile...







"Sunt fericită că am trecut de calificări, că până acum nu reușisem să trec de calificări la un Grand Slam...E o mare bucurie să am cât mai multe meciuri la o asemenea competiție. Calificările sunt foarte grele, pentru că toate fetele sunt motivate, au foame să ajungă pe tablou, toate joacă bine. Calificându-mă, am trecut de un plan psihologic" - Alexandra Dulgheru.







Tabloul principal, mai accesibil decât calificările - Și totuși, cum poate fi posibil așa ceva?





"Sincer, mi se pare mai ușor pe tablou decât în calificări. Din proprie experiență, să joci calificări la un Grand Slam e foarte greu. Atâta timp cât am o șansă să mai joc un meci e un succes. Chiar mă bucur să pot să joc, să am multe meciuri. Dacă reușesc să câștig, cu atât mai bine", explică Alexandra zâmbind fericită după o victorie care i-a eliberat energii nebănuite.







Cum s-a mobilizat pentru a doua parte a meciului din turul întâi







"În primul rând, m-am bucurat așa că eram foarte obosită (n.r. s-a întins pe zgură precum Nadal după ultimul titlu de la Paris - al zecelea). Am avut trei meciuri grele în calificări și o zi de pauză din care n-am înțeles mare lucru. Chiar eram obosită. Tot ce-am încercat a fost să trag de mine, să nu mă las, să nu las starea de oboseală să mă domine. La final asta a fost reacția: să mă întind pe jos" - Alexandra Dulgheru.





Resursele sunt în <inimă>, rămâne de văzut cum va reacționa corpul



"Resurse aici am (n.r. arată către inimă). Acum să sperăm că o să pot și fizic. De asta încerc să pun accent pe recuperare, tot ce pot să fac să fiu fizic la un nivel bun. Nu pot să spun că sunt fresh acum. Nu cred că este zi în care să nu ne doară câte ceva. De asta trebuie să am grijă de genunchi, ei se mai umflă când am meciuri lungi, grele, dar partea bună e că după tratament și antiinflamatoare, a doua zi pot să o iau de la capăt" - Alexandra Dulgheru.





De știut



Dulgheru a ajuns pe tabloul principal de la Roland Garros după trei meciuri decise după trei seturi. În primul tur al calificărilor, românca a trecut de japoneza Nao Hibino (119 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-3, după două ore și șapte minute de joc. În turul al doilea a stat pe teren două ore și trei minute, învingând-o pe australianca Lizette Cabrera (156 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-0. În runda a treia a calificărilor, Dulgheru a avut nevoie de două ore și 50 de minute pentru a o învinge pe Tamara Korpatsch (Germania, 144 WTA), scor 6-1, 5-7, 7-6(7)).





În runda următoare, Alexandra Dulgheru o va înfrunta pe Anett Kontaveit (24 WTA), semifinalistă în urmă cu o săptămână la Roma. Jucătoarea din Estonia a învins-o în primul tur pe americanca Madison Brengle (101 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-2. Va fi prima întâlnire dintre cele două jucătoare în circuitul WTA.