Mihaela Buzărnescu: "Mă bucur că am câștigat, în mine erau multe trăiri"

Corespondență de la Paris

​​Mihaela Buzărnescu a fost în control la meciul cu Vania King (câștigat în două seturi, scor 6-3, 6-3), însă în interiorul ei se dădeau adevărate lupte cauzate de emoții. "Nu știam exact în ce formă sportivă se află adversara, venea după o accidentare. Sferturi? Ar fi superb, însa mă gândesc doar la următorul meci", a punctat Mihaela într-o conferință de presă. Buzărnescu se află în turul doi la Roland Garros, acolo unde se va duela cu suedeza Rebecca Peterson (97 WTA).



Roland Garros: Mihaela Buzărnescu, calificare la pas în turul al doilea (6-3, 6-3 cu Vania King)







"Într-adevăr, mă bucur mult pt această victorie și cu toate că au fost ceva emoții, am reușit să trec peste ele și să închid meciul cu o victorie. Am fost în control, doar că în mine erau mai multe trăiri și îmi doream foarte mult să câștig și să trec de primul tur. Sunt fericită că am reușit acest lucru.







M-am gândit numai să joc fiecare meci și să-l câștig dacă este posibil și cu cât ajung mai sus cu atât ar fi superb. Adică, sferturi, primii 16? Într-adevăr, dacă stau acum să mă gândesc ar fi superb.







Dar, cum am spus și în trecut, eu fiecare meci îl joc și îl iau în calcul că fiind cel mai important. Nu mă gândesc la mai sus până nu joc meciul respectiv.







Erau emoții (n.r la meciul cu Vania King) și pentru că și ea venea după o accidentare și nu știam exact care este stilul ei acum și formă sportivă. Eu veneam după un turneu la Strasbourg, nu avusesem foarte mult timp pentru a mă acomoda cu terenurile de aici.







Sunt ok fizic, dar resimțeam un pic de oboseală. Am reușit cât de cât să alung gândurile în timpul meciului. Ieri (n.r. duminică) am reușit să fac antrenament aici. Peterson este o adversara dificilă, am mai jucat cu ea pe hard, are un joc destul de solid. Este un meci care trebuie luat cât se poate de în serios" - Mihaela Buzărnescu, într-o conferință de presă.





Mihaela a câştigat ambele confruntări cu Peterson, scor 6-2, 6-2, anul trecut, în sferturile turneului ITF de la Versmold (Germania, 60.000 dolari), şi anul acesta în sferturile turneului ITF de la Midland (SUA, 100.000 dolari), cu 7-6 (5), 4-6, 6-3.







Pentru accederea în turul doi la Roland Garros, Buzărnescu va primi 70 de puncte WTA şi 79.000 de euro.