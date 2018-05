Jelena Ostapenko, după eliminarea prematură de la Roland Garros: "A fost o zi catastrofală. Cred că am jucat la 20% din capacitatea mea"

În vârstă de 20 de ani, Jelena Ostapenko (5 WTA) este a doua jucătoare din era Open care pierde în primul tur la Roland Garros după ce câștigase trofeul la ediția anterioară. Letona a încercat să explice cauzele înfrângerii, precizând a jucat la 20% din capacitatea sa, iar orice jucătoare capabilă să returneze 5 mingi ar fi putut să o învingă. "Sunt atât de dezamăgită, atât de supărată... A fost o zi catastrofală", a spus Ostapenko.





"Sunt atât de dezamăgită, atât de supărată... A fost o zi catastrofală. Cred că am jucat la 20% din capacitatea mea. Orice jucătoare capabilă să returneze 5 mingi ar fi putut să mă învingă. La început a fost bine, dar totul a mers din ce în ce mai prost.



Nu am fost eu însămi pe teren. Am încercat să lupt, dar ea a jucat foarte bine în apărare. Ziua nu începuse bine, am simțit că s-ar putea întâmpla așa ceva. Eram într-o stare proastă, nimic nu mergea cum mi-aș fi dorit... Am încercat să rămân pozitivă, dar în cele din urmă nu am reușit", a spus Jelena Ostapeno, după eliminarea de la Roland Garros.



"După Roma m-am accidentat și nu am putut să mă pregătesc bine în aceste ultime zile. M-am antrenat foarte puțin înainte să joc în această duminică. Aș fi preferat să joc luni sau marți. Azi nu a fost destul, asta este. Voi încerca să uit acest meci, să revin mai puternică anul viitor", a mai spus deținătoarea trofeului de la Roland Garros, potrivit Digi Sport, care citează L'Equipe.



În vârstă de 24 de ani, Kozlova a obţinut prima victorie în faţa unei jucătoare din Top 30 WTA, după o oră şi 35 de minute de joc.







Vezi aici mai multe detalii. La ediția de anul trecut a Grand Slam-ului de la Paris, Ostapenko a învins-o în finală pe Simona Halep, scor 4-6, 6-4, 6-3.





În proba de dublu de la Roland Garros, Ostapenko va face pereche cu rusoaica Elena Vesnina, cele două jucătoare (favorite 10) urmând să întâlnească în primul tur cuplul Sorana Cîrstea/Sara Sorribes Tormo (România/Spania).





