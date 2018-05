​Roland Garros: Nick Kyrgios s-a retras de la al doilea Grand Slam al anului

​Australianul Nick Kyrgios, locul 23 ATP, a anunţat, duminică, pe Twitter, că se retrage de la French Open, al doilea Grand Slam al anului, scrie News.ro.







“Din păcate trebuie să mă retrag de la ediţia din acest an a French Open. Am discutat cu echipa mea şi cu medicii şi considerăm că este prea riscant pentru mine să joc eventuale meciuri de cinci seturi pe zgură, mai ales având în vedere faptul că nu am mai jucat un meci de simplu de aproape două luni. Am muncit mult pentru a fi pregătit şi îmi doream cu disperare să joc la Roland Garros, un turneu special pentru mine, dar pur şi simplu nu am mai avut timp. O suprasolicitare bruscă a cotului meu ar putea să mă întoarcă de unde am pornit şi este ceva ce nu pot şi nu voi risca, sezonul pe iarbă fiind foarte aproape. Vestea bună este că în sfârşit nu mai am dureri, muncesc mult şi mă simt bine la antrenamente”, a explicat Kyrgios.



El a precizat că va reveni în competiţie la turneul de la Stuttgart, pe tabloul de simplu.



Kyrgios urma să joace în primul tur la Roland Garros cu compatriotul său Bernard Tomic, venit din calificării, iar dacă ar fi trecut de acesta, în runda secundă l-ar fi putut avea ca adversar pe Marius Copil. Marius Copil, locul 95 ATP, îl va întâlni în runda inaugurală pe italianul Marco Cecchinato, numărul 72 mondial.