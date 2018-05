​FOTOGALERIE Vincent Stouff, sparring partner-ul de duminică al Simonei Halep: "Își mișcă incredibil picioarele, parcă e teleghidată"/ Virginia Ruzici: "Simona este pregătită"

Corespondență de la Paris

​Aglomerație mare pe culoarele dintre terenurile de antrenament, mișcările oamenilor fiind haotice (fiecare vede ceva ce îl fascinează și îl face să se abată măcar puțin de la drumul său). În multimea de culori, Simona Halep se "pierde" cu lejeritate, putând fi recunoscută mai ușor doar datorită genții de culoare roșie și a oamenilor de ordine care o însoțesc peste tot. Pe terenul 17, liderul mondial a susținut un antrenament la care au luat parte, printre alții, părinții și Virginia Ruzici. "Are o deplasare incredibilă, picioarele parcă îi sunt teleghidate. Ce lovitură m-a impresionat cel mai mult la ea? Cu siguranță backhandul defensiv în cross", a povestit pentru HotNews.ro Vincent Stouff, sparring partner-ul de duminică al Simonei.







Parisul i-a întâmpinat duminică pe jucători cu o temperatură destul de ridicată, complexul fiind o adevărată <reprezentanță> de pălării și umbrele.







În spatele arenei Suzanne Lenglen, pe culoarele dintre terenurile de antrenament, Simona Halep se duce hotărâtă spre Court 17. Aici, preț de aproape o oră și jumătate liderul mondial a exersat alături de Vincent Stouff, un sparring partner <găsit> de organizatori.







Ce a făcut Halep diferit față de meciurile oficiale





În mare parte, Simona arată la antrenamente ceea ce execută și pe teren. Există însă și părți care pot fi văzute în toată splendoarea (deocamdată) doar la antrenament. Aici vorbim de scurte și venirile la fileu. Pe durata antrenamentului de duminică, Halep a reușit din defensivă (dar și de pe poziții ofensive) câteva scurte de efect. Este exact ceea ce îi lipsește uneori atunci când schimburile dure de pe baseline nu sunt contabilizate în dreptul ei pe tabelă.



Vincent Stouff, sparring partner: "Este incredibil cum poate să își miște picioarele"





Jucător cu o bună lovitură de forehand și cu un rever puternic executat cu o singură mână, Vincent Stouff a vorbit cu HotNews.ro despre jocul Simonei la finalul antrenamentului disputat pe terenul cu numărul 17.







"Are o deplasare incredibilă, picioarele parca îi sunt teleghidate. Ce lovitură m-a impresionat cel mai mult la ea? Cu siguranță backhandul defensiv în cross. Are o dreaptă bună, agresivă și cu mult topspin. Acest procedeu ar putea să o avantajeze din plin aici, la Paris (n.r. se referă la topspin).

Nu are un serviciu puternic, însă mingea vine cu mult efect. N-ar strica însă puțin mai multă forță. Reverul este o armă importantă pentru ea, în special cel în cross. Dă bine și în lung de linie, însă astăzi a folosit mai rar această execuție. Este o jucătoare bună, merită cu siguranță un titlu major", a precizat Vincent Stouff pentru HotNews.ro.







Virginia Ruzici: "Simona este pregătită"





Prezentă la antrenamentul Simonei, Virginia Ruzici (managerul liderului mondial) ne-a asigurat că Halep este pregătită pentru debutul în întrecerea de la Paris.







"Simona este bine, mulțumesc de întrebare. Atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Ce îmi doresc? Să stăm de vorbă și pe 9 iunie (n.r. data la care va avea loc finala feminină de simplu)", a precizat Virginia Ruzici pentru HotNews.ro.





Simona Halep își începe drumul spre a o posibilă a treia finală la Roland Garros împotriva americancei Alison Riske (105 WTA).

Halep și Riske s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare dată româncei. Prima confruntare a avut loc în 2015, în runda a doua a turneului de la Roma (zgură), Simona impunându-se cu 6-3, 6-0. Ultima dată, cele două jucătoare s-au duelat în 2017, în runda inaugurală de la Beijing (hard): a fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru Halep.



Posibilul traseu al Simonei Halep la Roland Garros:



Turul I: Riske

Turul II: Townsend/M.Georges

Turul III: Mladenovic

Optimi: Mertens/Sorana Cîrstea

Sferturi: Garcia/Kerber/Begu/Bertens

Semifinale: Muguruza/Pliskova/Serena

Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:



[1] Halep vs [7] Garcia

[3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova

[5] Ostapenko vs [4] Svitolina

[8] Kvitova vs [2] Wozniacki









