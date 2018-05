Roland Garros: Elina Svitolina, în turul doi (7-5, 6-3 cu Ajla Tomljanovic) - Revenire superbă după ce a fost condusă cu 5-1 în primul set

Elina Svitolina (favorita numărul 4) nu a avut tocmai un start reușit la turneul de la Roland Garros, văzându-se condusă în primul set cu 5-1 de către Ajla Tomljanovic (Australia, 68 WTA). Ucraineanca a avut însă o revenire incredibilă, reușind nu mai puțin de opt game-uri consecutive, impunându-se în cele din urmă cu 7-5, 6-3. Victoria îi asigură Elinei prezența in turul al doilea la Grand Slam-ul de la Paris.





Programată să deschisă balul pe arena Suzanne-Lenglen de la Roland Garros, Elina Svitolina a avut un început ezitant, cu multe erori, iar tabela arăta la un moment dat 5-1 în favoarea jucatoarei din Australia. Surprinsă parcă și ea de proporția scorului, Tomljanovic a avut o cădere inexplicabilă, Svitolina a preluat conducerea jocului și a revenit superb. Australianca a servit în două rânduri pentru câștigarea setului, însă ucraineanca s-a opus de fiecare dată, reușind chiar să salveze și o minge de set.





Svitolina și-a adjudecat primul act după 59 de minute de joc și a continuat seria de game-uri câștigătoare și în setul secund, ajungând la 8. Tomljanovic a dat semne de revenire în al treilea game din actul al doilea, când a reușit break-ul. Și-a câștigat apoi serviciul și a reușit să egaleze situația pe tabela. Echilibrul s-a păstrat până la 3-3, moment în care Svitolina a preluat din nou frâiele jocului, a câștigat trei game-uri consecutive și a pus capăt partidei după o oră și 29 de minute.







"Am jucat bine. Am reușit lovituri deosebite. Am reușit să reintru în meci, în primul set. Am încercat să aștept momentul optim de a ataca. Sunt mulțumită de modul în care am terminat meciul. Sunt foarte fericită de rezultat, a spus Svitolina, la finalul partidei.







În runda a doua de la Roland Garros, Svitolina o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Francesca Schiavone (Italia, 265 WTA), venită din calificări, și Viktoria Kuzmova (Slovacia, 84 WTA).





Ediția cu numărul 121 a competiției de la Roland Garros se dispută în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.