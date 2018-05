Roland Garros: Alexandra Dulgheru va evolua duminică - Programul complet al primei zile

Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunțat programul zilei de duminică(27 mai), prima în care vor putea fi urmărite meciuri de pe tablourile principale ale celui de-al doilea Grand Slam al anului. România va avea o singură reprezentantă în întrecerile de mâine, Alexandra Dulgheru (160 WTA), venită din calificări, urmând să evolueze împotriva americancei Christina Mchale (85 WTA).





Confruntarea dintre cele două jucătoare va fi a patra de pe Terenul 9, după o partidă de simplu feminin (Petra Martic vs Yafan Wang) şi două de simplu masculin (Martin Klizan vs Laslo Djere și Guido Andreozzi vs Taylor Fritz). Meciul ar putea începe în jurul orei 18:00 (ora României).







Mchale şi Dulgheru s-au mai întâlnit o singură dată, în 2012, în prima rundă a turneului de la Auckland, când americanca s-a impus cu 6-2, 6-3.





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Roland Garros.



Programul complet al meciurilor de duminică:



Arena Philippe-Chatrier - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)





Viktor TROICKI (SRB) vs Grigor DIMITROV (BUL) [4]

Alizé CORNET (FRA) [32] vs Sara ERRANI (ITA)

Lucas POUILLE (FRA) [15] vs Daniil MEDVEDEV (RUS)

Jelena OSTAPENKO (LAT) [5] vs Kateryna KOZLOVA (UKR)



Arena Suzanne-Lenglen - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)





Ajla TOMLJANOVIC (AUS) vs Elina SVITOLINA (UKR) [4]

Elliot BENCHETRIT (FRA) vs Gael MONFILS (FRA) [32]

Qiang WANG (CHN) vs Venus WILLIAMS (USA) [9]

Ricardas BERANKIS (LTU) vs Alexander ZVEREV (GER) [2]



Terenul 1 - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)





Kurumi NARA (JPN) vs Barbora STRYCOVA (CZE) [26]

Kei NISHIKORI (JPN) [19] vs Maxime JANVIER (FRA)

Johanna KONTA (GBR) [22] vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

David GOFFIN (BEL)[8] vs Robin HAASE (NED)



Terenul 3 - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)



Madison BRENGLE (USA) vs Anett KONTAVEIT (EST) [25]

Jozef KOVALIK (SVK) vs Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [10]

Francesca SCHIAVONE (ITA) vs Viktoria KUZMOVA (SVK)

Federico DELBONIS (ARG) vs Thomaz BELLUCCI (BRA)



Terenul 6 - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)



Saisai ZHENG (CHN) vs Ekaterina MAKAROVA (RUS)

Nicolas JARRY (CHI) vs Jared DONALDSON (USA)

Oscar OTTE (GER) vs Matteo BERRETTINI (ITA)

Magdalena FRECH (POL) vs Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)



Terenul 7 - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)



Damir DZUMHUR (BIH)[26] vs Denis KUDLA (USA)

Jennifer BRADY (USA) vs Amandine HESSE (FRA)

Ivo KARLOVIC (CRO) vs Corentin MOUTET (FRA)

Magda LINETTE (POL) vs Zarina DIYAS (KAZ)



Terenul 9 - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)





Petra MARTIC (CRO) vs Yafan WANG (CHN)

Martin KLIZAN (SVK) vs Laslo DJERE (SRB)

Guido ANDREOZZI (ARG) vs Taylor FRITZ (USA)

Alexandra DULGHERU (ROU) vs Christina MCHALE (USA)



Terenul 18 - meciurile încep la ora 12:00 (ora României)





Gregoire BARRERE (FRA) vs Radu ALBOT (MDA)

Arantxa RUS (NED) vs Sloane STEPHENS (USA)[10]

Fernando VERDASCO (ESP) [30] vs Yoshihito NISHIOKA (JPN)

Chloe PAQUET (FRA) vs Pauline PARMENTIER (FRA)