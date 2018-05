Martina Navratilova prefațează turneul de la Roland Garros: "Pentru mine, Halep este favorită, dar presiunea de a câștiga acest prim titlu de Grand Slam devine din ce în ce mai mare"

Martina Navratilova (câștigătoare a 18 turnee de Grand Slam) o vede pe Simona Halep (1 WTA) principala favorită să câștige turneul de la Roland Garros, care va debuta duminică (27 mai). Totuși, fosta mare jucătoare de tenis precizează că la fel de bine românca ar putea să piardă chiar din prima săptămâna a competiției. "Pentru mine, Halep este favorită, dar presiunea de a câștiga acest prim titlu de Grand Slam devine din ce în ce mai mare", a spus Navratilova.



"Competiția este deschisă și extrem de imprevizibilă, fără un favorit clar, ceea ce face turneul extrem de interesant. Ca fan, nu vrei să știi deznodământul dinainte. Cele mai mari șanse de a termina învingătoare le are probabil Halep, fiindcă este numărul unu mondial, a jucat finala anul trecut, iar zgura este suprafața ei favorită. La fel de ușor ea ar putea să fie însă eliminată din prima săptămâna.



Pentru mine, ea e favorită, deși apare o mare îndoială legată de Halep, după ce a pierdut atât de ușor cu Svitolina în finala de la Roma. Cealaltă îndoială, desigur, este legată de faptul că nu a câștigat niciodată un turneu de Grand Slam, iar presiunea de a câștiga acest prim titlu de Grand Slam devine din ce în ce mai mare", a scris Martina Navratilova, pentru site-ul WTA.

În primul tur de la Roland Garros, Simona Halep o va întâlni pe americanca Alison Riske (105 WTA). Cele două jucătoare s-au mai duelat de două ori în circuitul WTA, Halep având câștig de cauză de fiecare dată.



Inconstanța jucătoarelor, o caracteristică des întâlnită

"Dacă va uitați la aproape toți capii de serie, o constantă este inconstanța, cu jucătoare care sunt eliminate devreme într-un turneu, iar săptămâna următoare câștigă titlul. După ce a câștigat Australian Open, Caroline Wozniacki a avut rezultate sub așteptări. Campioana de anul trecut de la Wimbledon, Garbine Muguruza (învingătoare la Roland Garros în 2016) a avut urcușuri și coborâșuri. Sloane Stephens, campioana de anul trecut de la US Open, a avut rezultate sporadice", a adăugat Navratilova.



Ce spune despre Serena Williams

"Dacă Serena Williams ar câștiga Roland Garros-ul, ar fi cea mai mare realizare a carierei sale. Pur și simplu nu ar trebui să câștige acest turneu. Totul este aranjat pentru Serena, deși tragerea la sorți ar fi putut fi mult mai rea pentru ea. Aflată în prezent pe locul 453 în lume și fără să fie cap de serie, ea ar fi putut să joace încă din prima rundă împotriva unor jucătoare precum Simona Halep, Elina Svitolina sau Garbiñe Muguruza. După cum s-a stabilit, ea pornește împotriva Kristynei Pliskova, tot o jucătoare care nu este cap de serie, aflată pe locul 70 WTA.

Deși există o șansă ca Serena să câștige Roland Garros-ul, nu pare probabil. Nu este vorba doar despre faptul că a fost absentă mai mult de un an după ce a devenit mamă; de când s-a întors în circuit, la Indian Wells în martie, a jucat doar patru meciuri - și niciunul pe zgură. Williams este întotdeauna periculoasă odată ce intră în a doua săptămână de Grand Slam. Ea este cea mai vulnerabilă în prima săptămână a oricărui Grand Slam și este și mai vulnerabilă în runda inaugurală a acestui turneu major", consideră Navratilova.



O nouă câștigătoare surpriză la Roland Garros?

"Jelena Ostapenko, deținătoarea trofeului, a fost puțin mai constantă decât alte jucătoare de top și este foarte posibil să continue așa. Terenurile sunt suficient de rapide pentru ea, mingea sare așa cum îi place. Jelenei îi place presiunea. Nu se va gândi 'Oh, Doamne, eu sunt deținătoarea trofeului'. Se va gândi: 'Da, eu sunt campioana aici. Va trebui să mă bați '. Are atitudinea corectă pentru a-și apăra titlul.

Într-un astfel de turneu larg deschis, probabil că nimeni nu se gândește că va veni și va câștiga titlul. Asta s-a întâmplat anul trecut cu Ostapenko. Și s-ar putea întâmpla din nou", a mai spus Navratilova.

[1] Halep vs Riske[2] Wozniacki vs Collins[3] Muguruza vs Kuznetsova[4] Svitolina vs Tomljanovic[5] Ostapenko vs KozlovaKristyna Pliskova vs. Serena WilliamsKaterina Siniakova vs. Victoria AzarenkaLaura Siegemund vs. CoCo VandewegheJulia Goerges vs. Dominika CibulkovaVenus Williams vs. Wang QiangDaria Kasatkina vs. Kaia KanepiKiki Bertens vs. Aryna SabalenkaJohanna Konta vs. Yulia PutintsevaKristina Mladenovic vs. Andrea Petkovic[1] Halep vs [7] Garcia[3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova[5] Ostapenko vs [4] Svitolina[8] Kvitova vs [2] Wozniacki