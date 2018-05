Roland Garros: Irina Bara a ratat calificarea pe tabloul principal al competiției pariziene

Irina Bara (locul 161 WTA) a fost învinsă, vineri, în ultima rundă a calificărilor de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, de Caroline Dolehide (SUA, 126 WTA), cap de serie 17, scor 6-4, 6-3.





Partida a durat o oră și 25 de minute.







Vineri joacă în ultima rundă a calificărilor la Roland Garros şi Alexandra Dulgheru (160 WTA), care o va întâlni pe Tamara Korpatsch (Germania, 145 WTA).





România are cinci reprezentante acceptate direct pe tabloul principal de la Roland Garros: Simona Halep (1 WTA), Mihaela Buzărnescu (32 WTA), Irina-Camelia Begu (41 WTA), Sorana Cîrstea (45 WTA) și Ana Bogdan (65 WTA).





Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:



Simona Halep (1 WTA) vs Alison Riske (SUA, 105 WTA)

Meciuri directe: 2-0 pentru Halep



Mihaela Buzărnescu (32 WTA) vs Vania King (SUA, 1267 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Irina Begu (41 WTA) vs Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 78 WTA)

Meciuri directe: 3-1 pentru Schmiedlova



Sorana Cîrstea (45 WTA) vs Daria Gavrilova (Australia, 24 WTA)

Meciuri directe: 0-0



Ana Bogdan (65 WTA) vs Marketa Vondrousova (Cehia, 90 WTA)

Meciuri directe: 0-0





Va fi ediția cu numărul 117 a competiției de la Roland Garros, turneul urmând să se dispute în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.