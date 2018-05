Simona Halep, înainte de Roland Garros: "Vreau să câştig turneul, acesta este obiectivul meu"

Ajunsă de două ori în finala de la Roland Garros (în 2014 și 2017), Simona Halep speră să își treacă în palmares primul trofeu de Grand Slam la ediția din acest an a competiției de la Paris (27 mai - 10 iunie). Liderul mondial a vorbit, într-un interviu pentru Eurosport, despre obiectivul său la Roland Garros, despre ce înseamnă să fii lider mondial, dar și despre finala pierdută de la Australian Open. "Vreau să câştig turneul, acesta este obiectivul meu", a precizat Halep.





"Am crescut jucând pe zgură, de când am luat racheta în mână am evoluat pe această suprafaţă. Aici am învăţat ABC-ul tenisului şi cred că toată experienţa acumulată mă ajută să am mereu rezultate pe zgură. Vreau să câştig turneul, acesta este obiectivul meu, mai ales că am câştigat la juniori. Ştiu ce sentimente am avut atunci şi vreau să le repet, în circuitul WTA. Am două finale, sper ca într-o zi să şi câştig", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Eurosport, potrivit DigiSport.



Cum descrie experiența de a fi lider mondial





"E foarte complicat să fii numărul unu mondial. Toate jucătoarele văd în disputele cu tine o oportunitate, astfel că trebuie să munceşti mult mai mult pentru a câştiga fiecare meci. A fost foarte greu să ajung aici, dar cu sacrificiu şi răbdare am reuşit să devin prima în lume. A fost cel mai frumos moment din cariera mea şi am simţit că toate sacrificiile şi munca au meritat", a mai punctat Simona.





Halep a devenit lider mondial la 9 octombrie 2017, după victoria cu Jelena Ostapenko din semifinalele turneului "Premier Mandatory" de la Beijing (scor 6-2, 6-4). Românca a fost detronată de Caroline Wozniacki la 29 ianuarie, după finala de la Australian Open, dar a revenit pe primul loc după patru săptămâni, aflându-se în prezent la a 29-a săptămână în calitate de lider mondial. În acest moment, diferența dintre Halep și Wozniacki este de doar 335 de puncte.







Ce a spus despre finala de la Australian Open





La începutul acestui an, Halep a ajuns pentru prima dată în carieră până în ultimul act al turneului de la Australian Open , însă a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki, scor 7-6(2), 3-6, 6-4. A fost a treia finală de Grand Slam disputată de Halep, după cele de la Roland Garros (2014 și 2017).





În drumul spre finala de la Melbourne, Simona Halep a salvat cinci mingi de meci, dintre care trei în meciul din turul al treilea, cu Lauren Davis, și două în semifinala cu Angelique Kerber.







"Sunt foarte mândră de ceea ce am reuşit acolo, dar în acelaşi timp simt tristeţe că nu am putut câştiga finala. A fost a treia finală de Grand Slam pe care am pierdut-o. Am fost epuizată după acel turneu, pentru că am dat tot ce am putut preţ de două săptămâni. Mi-a fost greu să mă recuperez, să revin la forma de la Melbourne. Dar sunt decisă să muncesc în continuare şi poate într-o zi se va întâmpla (n.r. să câştige un turneu de Grand Slam)", a mai spus Simona.







Simona Halep își începe drumul spre a treia finală la Roland Garros împotriva americancei Alison Riske (105 WTA).







Halep și Riske s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare dată româncei. Prima confruntare a avut loc în 2015, în runda a doua a turneului de la Roma (zgură), Simona impunându-se cu 6-3, 6-0. Ultima dată, cele două jucătoare s-au duelat în 2017, în runda inaugurală de la Beijing (hard): a fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru Halep.









Posibilul traseu al Simonei Halep la Roland Garros:



Turul I: Riske

Turul II: Townsend/M.Georges

Turul III: Mladenovic

Optimi: Mertens/Sorana Cîrstea

Sferturi: Garcia/Kerber/Begu/Bertens

Semifinale: Muguruza/Pliskova/Serena

Halep a ajuns de două ori în finala de la Roland Garros, însă a pierdut de fiecare dată. În 2014 a fost învinsă de Maria Sharapova (scor 4-6, 7-6 (7/5), 4-6), iar în 2017 de Jelena Ostapenko (scor 6-4, 4-6, 3-6).