​PREZENTARE Roland Garros 2018: Simona Halep și povestea interzisă de iubire cu Parisul - Rafael Nadal, poate exista ceva peste zecele suprem?

Emoție, pasiune, îndrăgostiți, istorie, <cuisine française>, mulți turiști, muzee de renume, artiști care au schimbat istoria omenirii, muzică, viață de noapte, multă culoare, orașul luminilor...Iar pentru ca opera de artă să fie desăvârșită e nevoie de două săptămâni de Roland Garros. Parisul va fi centrul sportului mondial între 27 mai și 10 iunie, perioadă în care mușchetarii își vor măsura forțele pe Philippe Chatrier.

Simona Halep și marile speranțe

Sigur că Simona se poate "ascunde" în spatele acelui "nu am așteptări" la Roland Garros, însă este ceva normal ca toți ochii să fie ațintiți asupra ei: este liderul mondial și una din jucătoarele cu rezultate bune pe zgură în ultimele sezoane.



Așteptările sunt mari, iar cheia succesului va sta în modalitatea în care Simona va reuși să gestioneze presiunea imensă de pe umerii ei. Va fi nevoită să se descurce singură, fără intervențiile atât de execte ale lui Darren Cahill (la Grand Slam sunt interzise discuțiile cu antrenorul).

Specialiștii și casele de pariuri merg în continuare pe mâna Simonei, jucătoarea noastră fiind văzută drept principala favorită la câștigarea trofeului pe "Philippe Chatrier".

Rafa, zgura și "La Undécima"



În gimnastică, Nadia Comăneci ne-a arătat că există <perfecțiunea>, ea fiind prima care a "inventat" nota de zece...Rafael Nadal încearcă să ne convingă că 10 (n.r. La Decima) nu mai intruchipează absolutul, cel puțin nu în ceea ce privește titlurile sale la Roland Garros. Va avea însă o concurență pe măsură, "lupii tineri" (și nu numai) Dominic Thiem și Alexander Zverev așteptându-l la cotitură.



Nadal a arătat unele vulnerabilități în sezonul de zgură (învins de Thiem în sferturi la Madrid, "chinuit" de Zverev în finala de la Roma), însă chiar și așa rămâne principalul favorit la câștigarea competiției de la Paris.



Cu cine vor juca fetele noastre în primul tur la Paris:



Simona Halep (1 WTA) vs Alison Riske (SUA, 105 WTA)

Meciuri directe: 2-0 pentru Halep







Mihaela Buzărnescu (32 WTA) vs Vania King (SUA, 1267 WTA)

Meciuri directe: 0-0







Irina Begu (41 WTA) vs Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 78 WTA)

Meciuri directe: 3-1 pentru Schmiedlova







Sorana Cîrstea (45 WTA) vs Daria Gavrilova (Australia, 24 WTA)

Meciuri directe: 0-0







Ana Bogdan (65 WTA) vs Marketa Vondrousova (Cehia, 90 WTA)

Meciuri directe: 0-0







Pe tabloul principal de la Roland Garros pot ajunge şi Irina Bara (161 WTA), care vineri o va întâlni în ultimul tur de calificări pe Caroline Dolehide (SUA, 126 WTA)), dar şi Alexandra Dulgheru (160 WTA), care o va întâlni în aceeaşi fază pe Tamara Korpatsch (Germania, 145 WTA).







Cu cine vor juca primele cinci favorite în turul I:





[1] Halep vs Riske

[2] Wozniacki vs Collins

[3] Muguruza vs Kuznetsova

[4] Svitolina vs Tomljanovic

[5] Ostapenko vs Kozlova





Alte dueluri interesante din prima rundă:



Kristyna Pliskova vs. Serena Williams

Katerina Siniakova vs. Victoria Azarenka

Laura Siegemund vs. CoCo Vandeweghe

Julia Goerges vs. Dominika Cibulkova

Venus Williams vs. Wang Qiang

Daria Kasatkina vs. Kaia Kanepi

Kiki Bertens vs. Aryna Sabalenka

Johanna Konta vs. Yulia Putintseva

Kristina Mladenovic vs. Andrea Petkovic







Posibile sferturi, dacă favoritele își vor respecta statutul:





[1] Halep vs [7] Garcia

[3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova

[5] Ostapenko vs [4] Svitolina

[8] Kvitova vs [2] Wozniacki









Marius Copil (95 ATP) va evolua în runda inaugurală cu Marco Cecchinato (Italia, locul 72 ATP).

Cu cine vor evolua primii cinci favoriți de pe tabloul masculin în turul I:

[1] Nadal vs Dolgopolov

[2] A. Zverev vs Berankis

[3] Cilic vs Duckworth

[4] Dimitrov vs Troicki

[5] del Potro vs Mahut



Posibile sferturi de finală, dacă favoriții își vor respecta statutul:

[1] Nadal vs [6] Anderson

[3] Cilic vs [5] Del Potro

[8] Goffin vs [4] Dimitrov

[7] Thiem vs [2] A. Zverev

