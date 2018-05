Roland Garros: Rafael Nadal își începe drumul către al 11-lea trofeu contra lui Alexandr Dolgopolov - Marius Copil, duel cu Marco Cecchinato

Aflat în căutarea celui de-al 11-lea trofeu la Roland Garros, Rafael Nadal (1 ATP) va debuta la competiția pariziană împotriva ucraineanului Alexandr Dolgopolov (54 ATP). Singurul reprezentant al României pe taboul principal de simplu masculin, Marius Copil (95 ATP) va evolua în runda inaugurală cu Marco Cecchinato (Italia, locul 72 ATP).



Dacă va trece de primul tur, Marius Copil l-ar putea întâlni în runda următoare pe australianul Nick Kyrgios, cap de serie numărul 21, care joacă primul meci cu un sportiv venit din calificări.





Nadal și Dolgopolov s-au mai întâlnit de nouă ori în circuitul ATP, ibericul având șapte victorii. Ultima confruntare a avut loc la ediția de anul trecut a US Open, în optimi: 6-2, 6-4, 6-1 pentru Nadal.





Rafael Nadal s-a impus la Paris în 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2017, fiind jucătorul cu cele mai multe titluri câștigate la Roland Garros (era Open).







Posibilul traseu al lui Nadal la Roland Garros:





Turul I: Dolgopolov

Turul II: J Sousa

Turul III: Gasquet

Optimi: Shapovalov/Sock

Sferturi: Anderson/Schwartzman

Semifinale: Cilic/Del Potro

Finală: Zverev/Dimitrov/Djokovic/Thiem



Cu cine vor evolua primii cinci favoriți în turul I:





[1] Nadal vs Dolgopolov

[2] A. Zverev vs Berankis

[3] Cilic vs Duckworth

[4] Dimitrov vs Troicki

[5] del Potro vs Mahut



Posibile sferturi de finală, dacă favoriții își vor respecta statutul:





[1] Nadal vs [6] Anderson

[3] Cilic vs [5] Del Potro

[8] Goffin vs [4] Dimitrov

[7] Thiem vs [2] A. Zverev









Ultimii câștigători de la Roland Garros, simplu masculin:





2017 Rafael Nadal

2016 Novak Djokovic

2015 Stan Wawrinka

2014 Rafael Nadal

2013 Rafael Nadal

2012 Rafael Nadal

2011 Rafael Nadal

2010 Rafael Nadal

2009 Roger Federer

2008 Rafael Nadal

2007 Rafael Nadal

2006 Rafael Nadal

2005 Rafael Nadal





Câștigători era Open



1 Rafael Nadal 10 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.