​Roland Garros: Adversarele jucătoarelor din România - Simona Halep vs Alison Riske, în primul tur

Simona Halep (1 WTA), principala favorită, își va începe aventura la Roland Garros împotriva americancei Alison Riske (105 WTA), potrivit tragerii la sorți efectuate vineri, la Paris. Irina Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan sunt pe aceeași jumătate de tablou cu liderul WTA.







Halep și Riske s-au mai întâlnit de două ori în circuitul WTA, victoria revenindu-i de fiecare dată româncei. Prima confruntare a avut loc în 2015, în runda a doua a turneului de la Roma (zgură), Simona impunându-se cu 6-3, 6-0. Ultima dată, cele două jucătoare s-au duelat în 2017, în runda inaugurală de la Beijing (hard): a fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru Halep





În turul doi, Halep ar putea evolua cu învingătoarea disputei Taylor Townsend (SUA, 71 WTA) vs Myrtille Georges (Franța, 218 WTA).





Halep a jucat două finale la Roland Garros, însă a pierdut de fiecare dată. În 2014 a fost învinsă de Maria Sharapova (scor 4-6, 7-6 (7/5), 4-6), iar în 2017 de Jelena Ostapenko (scor 6-4, 4-6, 3-6).







Posibilul traseu al Simonei Halep la Roland Garros:





Turul I: Riske

Turul II: Townsend/M.Georges

Turul III: Mladenovic

Optimi: Mertens/Sorana Cîrstea

Sferturi: Garcia/Kerber/Begu/Bertens

Semifinale: Muguruza/Pliskova/Serena

Finală: Svitolina







Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:





Simona Halep (1 WTA) vs Alison Riske (SUA, 105 WTA)





Mihaela Buzărnescu (32 WTA) vs Vania King (SUA, 1267 WTA)





Irina Begu (41 WTA) vs Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 78 WTA)





Sorana Cîrstea (45 WTA) vs Daria Gavrilova (Australia, 24 WTA)





Ana Bogdan (65 WTA) vs Marketa Vondrousova (Cehia, 90 WTA)





Pe tabloul principal de la Roland Garros pot ajunge şi Irina Bara (161 WTA), care mâine o va întâlni în ultimul tur de calificări pe Caroline Dolehide (SU, 126 WTA)), dar şi Alexandra Dulgheru (160 WTA), care o va întâlni în aceeaşi fază pe Tamara Korpatsch (Germania, 145 WTA).







Cu cine vor juca primele cinci favorite în turul I:





[1] Halep vs Riske

[2] Wozniacki vs Collins

[3] Muguruza vs Kuznetsova

[4] Svitolina vs Tomljanovic

[5] Ostapenko vs Kozlova





Alte dueluri interesante din prima rundă:



Kristyna Pliskova vs Serena Williams

Katerina Siniakova vs Victoria Azarenka

Laura Siegemund vs. CoCo Vandeweghe

Julia Goerges vs. Dominika Cibulkova

Venus Williams vs. Wang Qiang

Daria Kasatkina vs. Kaia Kanepi

Kiki Bertens vs. Aryna Sabalenka

Johanna Konta vs. Yulia Putintseva

Kristina Mladenovic vs. Andrea Petkovic







Posibile sferturi:





[1] Halep vs [7] Garcia

[3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova

[5] Ostapenko vs [4] Svitolina

[8] Kvitova vs [2] Wozniacki





Va fi ediția cu numărul 117 a competiției de la Roland Garros, turneul urmând să se dispute în perioada 27 mai - 10 iunie 2017. Întrecerea de la Paris va putea fi urmărită în România în direct pe Eurosport și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.







Se actualizează.