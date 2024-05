Pariuri - Powered by Superbet Miercuri, 01 Mai 2024, 08:50

Bari - Parma, meci contând pentru etapa a 36-a din liga a doua a Italiei, este programat, miercuri, 1 mai, de la ora 19:00, pe Stadio San Nicola, şi va fi transmis în direct de platforma online AntenaPLAY.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Bari, aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, şi Parma, tot mai aproape de promovare, se întâlnesc într-una dintre cele mai importante partide ale etapei a 36-a din Serie B.

Bari ocupă locul 18 (direct retrogradabil), cu 36 de puncte, la unul singur în urma celor de la Ternana şi Spezia, care sunt pe 16 şi 17, poziţiile care asigură partidiparea la barajul de menţinere-promovare, şi vine după două rezultate de egalitate şi trei înfrângeri înregistrate în ultimele cinci meciuri, iar în etapa precedentă a pierdut pe terenul celor de la Cosenza, scor 1-4.

În partidele disputate pe teren propriu în acest campionat, echipa antrenată acum de Federico Giampaolo (promovat de la Primavera şi care va debuta ca interimar la meciul cu Parma) a bifat cinci succese, opt remize şi patru eşecuri, iar golgheterul ei este Giuseppe Sibilli, cu 10 reuşite în Serie B.

La Bari este legitimat George Puşcaş, împrumutat în iarnă, până la finalul sezonului, de la Genoa, care a marcat patru goluri în 13 meciuri (a fost de nouă ori titular şi de două ori integralist).

Parma este lider, cu 73 de puncte, cu cinci peste Como şi şase mai multe decât Venezia (mai sunt trei runde de jucat, inclusiv aceasta; primele două promovează direct, locurile 3-8 participă la un play-off de promovare), şi vine după două victorii, două rezultate de egalitate şi o înfrângere înregistrate în ultimele cinci partide, iar în etapa precedentă s-a impus acasă, în faţa lui Lecco, scor 4-0.

În meciurile disputate în deplasare în actuala stagiune din Serie B, echipa antrenată de Fabio Pecchia a bifat 10 succese, patru remize şi trei eşecuri, iar cel mai bun marcator al ei în campionat este Dennis Man, cu 11 goluri.

De altfel, Dennis Man are 30 de prezenţe şi 11 goluri în Serie B, plus trei partide şi două reuşite în Coppa Italia, în timp ce Valentin Mihăilă, celălalt român legitimat la Parma, are 29 de meciuri şi cinci goluri în campionat, pe lângă alte trei prezenţe, fără gol marcat, în cupă.

În partida din tur, disputată pe 27 septembrie 2023, Parma s-a impus acasă în faţa lui Bari, pe Stadio Ennio Tardini, scor 2-1 (Partipilo 15, Benedyczak 81 / Nasti 46); cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon şi în Cupa Italiei, în primul tur, pe 12 august 2023, Bari - Parma 0-3 (Benedyczak 8, Bonny 34, Man 75).

