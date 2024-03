Pariuri - Powered by Superbet Marți, 19 Martie 2024, 08:18

Ana Bogdan - Katerina Siniakova, meci contând pentru primul tur al turneului WTA 1000 de la Miami (Florida, SUA), este programat, marţi, 19 martie, nu înainte de ora 17:00, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1.

Teren de tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Ana Bogdan, 66 WTA, a avut un an acceptabil până acum, în ciuda faptului că vine după două înfrângeri consecutive: a ajuns până în optimile de finală la Adelaide, a pierdut în primul tur la Australian Open, a jucat finală la Cluj-Napoca şi a fost eliminată în primul tur la Indian Wells.

Sportiva din Sinaia încearcă să treaca în premieră de prima rundă la Miami, după ce în 2017 şi 2019 n-a depăşit calificarile, iar anul trecut a cedat în turul inaugural.

Ana Bogdan a strâns aproape 3.000.000 USD din premii, dar înainte de a câştiga o avere s-a gândit să renunţe la tenis: „Mă mutasem la Bucureşti şi nu aveam cum să plec la Australian Open să joc în calificări, pentru că nu aveam cu ce să îmi plătesc biletele de avion! Într-un final m-am împrumutat, am câştigat calificările, am jucat pe tabloul principal, iar cu banii pe care i-am luat am început să mă susțin singură”.

Katerina Siniakova, 42 WTA, are mai multe meciuri disputate în 2024, fiind deja la al optulea turneu, iar la cel mai recent, Indian Wells, a pierdut în turul doi cu Elina Svitolina (cea mai notabilă performanţă în acest an este calificarea în optimile de finală la Doha).

Sportiva din Cehia a cucerit cinci trofee în proba de simplu de-a lungul carierei şi este o redutabilă jucătoare de dublu, fost lider mondial în ierarhia acestei probe.

Învingătoarea din partida Ana Bogdan / Katerina Siniakova va juca în turul al doilea cu Zheng Qinwen, din China, care are liber în prima rundă.

Cele două sportive s-au mai întâlnit de trei ori în circuitul WTA: Ana Bogdan s-a impus de două ori, 7-6, 7-5 în calificări la Madrid (2021) şi 6-0, 6-4 în turul al doilea la Varşovia (2022), iar Katerina Siniakova o dată, 6-7, 7-5, 7-5 în calificări la Adelaide (2023).

