FCU 1948 Craiova - Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 30-a din campionatul României, este programat, duminică, 10 martie, de la ora 20:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

FCU 1948 Craiova şi Universitatea Craiova, două echipe care mai degrabă au dezamăgit în acest campionat, au şansa de a se reabilita în faţa suporterilor în derby-ul oraşului, în etapa a 30-a din SuperLiga, ultima din sezonul regulat.

FCU 1948 Craiova ocupă locul 13, de baraj, cu 31 de puncte, cu doar trei peste Voluntari, care este pe 15, prima poziţie retrogradabilă, şi vine după un rezultat de egalitate şi patru înfrângeri înregistrate în ultimele cinci partide din campionat, iar în etapa precedentă a pierdut pe terenul celor de la UTA, scor 2-3.

FCU 1948 Craiova tocmai l-a instalat pe Nicolo Napoli pe banca tehnică, italianul fiind la al 10-lea mandat de antrenor al echipei patronate de Adrian Mititelu (primul a avut loc în 2003 lui a durat trei luni)!

“Cum am fost convins să revin? Adrian Mititelu m-a sunat să mă întrebe dacă pot să dau o mână de ajutor, iar eu am revenit ori de câte ori a fost nevoie de mine. Şi de fiecare dată am revenit cu plăcere. Adversarul îl cunosc foarte bine şi este clar că vom avea un meci foarte greu, pe care vom încerca să îl câştigăm”, a declarat Nicolo Napoli.

În partidele disputate acasă în acest campionat, FCU 1948 Craiova a bifat şase succese, două remize şi şase eşecuri, iar golgheterul echipei este Aurelian Chiţu, cu nouă reuşite în SuperLiga.

Universitatea Craiova este pe locul 4, cu 46 de puncte, la şapte în urma lui CFR Cluj, ultima echipă de podium, fiind deja calificată pentru play-off, şi vine după două victorii şi trei rezultate de egalitate bifate în ultimele cinci etape, iar în cea mai recentă rundă a remizat pe teren propriu cu Rapid, scor 1-1.

„Ne aşteaptă un meci mai special, derby-ul oraşului Craiova, mereu aceste meciuri sunt grele, clasamentul nu are un rol important. Noi avem ca scop să jucăm bine şi să câştigăm. Am văzut adversarul, are jucători interesanţi, care pot face diferenţa. Nu-l cunosc pe noul antrenor, ştiu că a jucat la Juventus”, a declarat Ivaylo Petev.

Universitatea Craiova are cinci succese, cinci remize şi patru eşecuri în partidele disputate în deplasare în acest sezon din SuperLiga, iar cel mai bun marcator al echipei în campionat este Alexandru Mitriţă, cu zece goluri.

În meciul din tur, disputat pe 4 noiembrie 2023, Universitatea Craiova şi FCU 1948 Craiova au remizat, scor 1-1, după golurile marcate de Căpăţână (29), respectiv, Chiţu (63).

