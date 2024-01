Pariuri - Powered by Superbet Marți, 16 Ianuarie 2024, 07:26

Juventus - Sassuolo, meci contând pentru etapa a 20-a din Serie A, este programat, marţi, 16 ianuarie, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Juventus şi Sassuolo încheie etapa a 20-a din Serie A cu un meci în care se întâlnesc două echipe cu obiective diferite: torinezii luptă cu şanse mari pentru titlul de campioană, în timp ce emilienii încearcă să se îndepărteze de zona retrogradării.

Juventus este pe locul 2, cu 46 de puncte, la cinci în urma liderului Inter (care a jucat însă în această rundă), şi vine după patru victorii şi un rezultat de egalitate în ultimele cinci partide din campionat, iar în etapa precedentă s-a impus pe terenul celor de la Salernitana, scor 2-1.

În cel mai recent meci oficial, echipa antrenată de Massimiliano Allegri a trecut acasă de Frosinone, cu 4-0, în sferturile de finală din Coppa Italia (s-a disputat o singură manşă), şi s-a calificat, astfel, în semifinale, fază în care va juca o „dublă” cu Lazio.

Juventus este singura echipă din campionat care nu a pierdut în acest sezon pe teren propriu, acolo unde a înregistrat şapte succese şi două remize (torinezii au primit doar patru goluri pe Allianz Stadium), iar golgheterul echipei este Dusan Vlahovic, cu şapte reuşite în Serie A (a marcat în două din ultimele trei meciuri).

De menţionat că Juventus are o serie de 16 partide consecutive fără înfrângere, incluzând şi cele două victorii obţinute în acest an în Cupa Italiei (are a doua apărare din Serie A, cu 12 goluri încasate, după Inter, care a primit doar 10).

Sassuolo ocupă locul 14, cu 19 puncte, cu doar două mai multe decât Verona, care este pe 18, prima poziţie retrogradabilă, în condiţiile în care în ultimele cinci meciuri din Serie A a înregistrat o victorie, un egal şi trei înfrângeri, iar în runda trecută s-a impus acasă, în faţa celor de la Fiorentina, cu 1-0.

Echipa antrenată de Alesio Dionisi a fost eliminată din Cupa Italiei în optimile de finală ale competiţiei, 1-3 în deplasare cu Atalanta, meci disputat pe 3 ianuarie 2024.

În partidele disputate în deplasare în actuala stagiune din Serie A, Sassulo a bifat două succese, două remize şi cinci eşecuri, iar cel mai bun marcator al echipei este Domenico Berardi, cu nouă reuşite în campionat (este al treilea golgheter al competiţiei).

În meciul din tur, disputat pe 23 septembrie 2023, Sassuolo s-a impus pe teren propriu în faţa lui Juventus cu 4-2, după golurile marcate de Lauriente (12), Berardi (41), Pinamonti (82) şi Gatti (90+5a), respectiv, Vina (21a) şi Chiesa (78).

Superbet oferă cota 1,42 pentru pronosticul 1: victorie pentru gazde în meciul Juventus - Sassuolo.

Juventus - Sassuolo 1



Cotă 1,42







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol