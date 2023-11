Pariuri - Powered by Superbet Duminică, 26 Noiembrie 2023, 08:21

Dinamo - FCSB, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 noiembrie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Cronos / Alamy / Alamy / Profimedia

Dinamo - FCSB, derby-ul etapei a 17-a din SuperLiga, este mai dezechilibrat ca niciodată: „câinii roşii” sunt în derivă şi se întreaptă spre o nouă retrogradare, în timp ce trupa lui Gigi Becali este mai decisă ca niciodată să câştige primul titlu după o pauză de nouă ani.

Dinamo este penultima în clasament, locul 15, cu doar 10 puncte acumulate până acum, la cinci în spatele celor de la FCU 1948 Craiova, care ocupă locul 14, ultimul care asigură participarea la barajul de menţinere-promovare în SuperLiga, şi vine după două remize şi trei înfrângeri în campionat, iar în etapa precedentă a pierdut în deplasare cu Universitatea Craiova, scor 0-1 (n-a mai câştigat de 11 meciuri, 3-2 cu Voluntari, în deplasare, pe 19 august 2023).

Mai mult, echipa antrenată de Ovidiu Burcă n-a reuşit să se impună nici în Grupa C din Cupa României, 1-1 pe terenul celor de la Bihor, echipă care activează în Liga 3, şi are două puncte înaintea ultimului meci, de pe 7 decembrie, cu Oţelul Galaţi, de pe teren propriu (cu o victorie se poate califica în sferturile de finală ale competiţiei, dar are nevoie şi de un joc favorabil al celorlalte rezultate).

Dinamo a luat doar şase puncte în cele opt meciuri disputate acasă în acest sezon intern (doar Botoşani a strâns mai puţine, cinci), după o victorie, trei egaluri şi patru eşecuri, iar cel mai bun marcator al echipei este Goncalo Gregorio, cu trei goluri în SuperLiga („câinii roşii” au cel mai slab atac din comeptiţie, cu doat nouă goluri înscrise în 16 etape).

FCSB are 34 de puncte şi vine după două victorii, două rezultate de egalitate şi o înfrângere în ultimele cinci meciuri din campionat, iar în etapa precedentă s-a impus pe teren propriu în faţa celor de la FCU 1948 Craiova, scor 2-1.

În Cupa României, echipa antrenată de Elias Charalambous n-a reuşit decât un egal în deplasare cu Oţelul Galaţi, scor 1-1 în Grupa C, în care are patru puncte, şi trebuie să câştige meciul din deplasare cu FCU 1948 Craiova de pe 7 decembrie pentru a fi sigură de calificarea în sferturile de finală ale competiţiei.

FCSB este lider într-un clasament al meciurilor disputate în deplasare în acest sezon, cu 17 puncte acumulate, după cinci succese, două remize şi o înfrângere, iar golgheterul echipei este Darius Olaru, cu şapte reuşite în campionat (roş-albaştrii au al treilea atac al competiţiei, cu 30 de goluri marcate în 16 etape, după Rapid şi CFR Cluj, care au câte 31).

În partida din tur, disputată pe Arcul de Triumf, pe 22 iulie 2023, FCSB s-a impus pe teren propriu în faţa lui Dinamo cu 2-1, după golurile marcate de Fl. Coman (30) şi Olaru 835), respectiv, Gregorio (83).

Superbet oferă cota 1,43 pentru pronosticul 2: victorie pentru oaspeţi în meciul Dinamo - FCSB.

Dinamo - FCSB





2 Cotă



1,43



* cotă valabilă la ora publicării acestui articol