​Primul episod al acestui sezon din El Clasico le găsește pe cele două echipe în formă bună, însă catalanii au în continuare mari probleme cu accidentările. Barcelona lui Xavi este însă neînvinsă pe teren propriu în acest sezon.

EL CLASICO! În direct sâmbătă de la 17:15 pe Superbet.ro Foto: Superbet

Un singur punct le desparte pe cele două echipe în clasamentul din LaLiga, acolo unde Realul este lider, la egalitate cu Girona, până la întâlnirea de pe Estadio Olimpico, casa temporară a catalanilor, cât timp Camp Nou este în renovare. Astfel, meciul de sâmbătă poate aduce și o schimbare de lider în clasament, în cazul în care Barcelona câștigă un nou El Clasico, aflat la episodul cu numărul 255. Până în acest moment, Real are 102 victorii, Barca a câștigat 100 de meciuri, în timp ce 52 s-au încheiat la egalitate.

BARCELONA, VICTORII PE LINIE ACASĂ ÎN ACEST SEZON

Campioana en-titre din LaLiga are cinci victorii consecutive în campionat în acest sezon și două în Champions League, ultima venind chiar miercuri seară, împotriva lui Șahtior, scor 2-1. Ultimul meci pierdut de echipa lui Xavi pe teren propriu a fost în mai, cu Real Sociedad. Barcelona este neînvinsă în 13 meciuri oficiale disputate până acum. Pe teren propriu, Barca stă fantastic în campionat, chiar dacă nu mai beneficiază de aportul fantastic al fanilor de pe „Camp Nou”. Are cinci victorii în cinci meciuri, cu un golaveraj de 12-2 și patru meciuri fără gol primit, ultimele victorii fiind la limită, 1-0, cu Bilbao și Sevilla, în LaLiga. Doar două dintre cele cinci meciuri au avut, însă, peste 2,5 goluri.

Lotul lui Xavi Hernandez nu arată însă deloc bine, în contextul în care gruparea blaugrana are în continuare mulți jucători de bază accidentați. Robert Lewandowski ar putea reveni pe teren după accidentarea suferită în meciul cu Porto din Champions League, scor 1-0. Antrenorul a anunțat că atât De Jong cât și Raphinha se recuperează bine și ar putea fi incluși în lot, însă situația în cazul lor rămâne incertă. Barça știe însă că nu va putea conta pe Kounde, Pedri și Sergi Roberto. După meciul cu Șahtior din Ligă, Joao Felix s-a accidentat și el, însă veștile sunt bune pentru catalani, având în vedere că staff-ul medical, dar și jucătorul au anunțat că e vorba doar de o lovitură, iar portughezul ar fi apt pentru meciul de sâmbătă.

MADRILENII, DOAR O ÎNFRÂNGERE ÎN DEPLASARE

Real Madrid a pierdut un singur meci în acest sezon, derby-ul cu Atletico Madrid din deplasare. Madrilenii vin însă după remiza cu Sevilla din campionat, scor 1-1, dar moralul este bun după victoria din Champions League cu Braga, scor 2-1, acolo unde golgheterul din LaLiga, Jude Bellingham, a marcat din nou. Echipa lui Carlo Ancelotti are cea mai bună apărare din LaLiga, cu doar 7 goluri încasate în 10 meciuri jucate și al patrulea cel mai bun atac, cu 21 de reușite. În deplasare, doar Atletico a marcat mai mult decât Real – 12 goluri față de cele 11 ale echipei lui Ancelotti –, iar Real are trei meciuri cu peste 2,5 goluri și trei cu sub 2,5 goluri, un echilibru perfect din acest punct de vedere în deplasări.

La nivel de lot, Realul nu se poate baza pe Courtois, om cheie în întâlnirile trecute din El Clasico, și nici pe Ceballos, Militao și Arda Guler, toți fiind accidentați. În schimb, madrilenii vor putea conta pe Joselu, care deși nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Braga, este apt de joc sâmbătă seară, oferind un plus în compartimentul ofensiv.

Carlo Ancelotti și Xavi Hernandez se întâlnesc pentru a opta oară pe banca tehnică. Din cele șapte întâlniri de până acum, niciuna dintre ele nu s-a încheiat cu o remiză, antrenorul catalan ieșind victorios de patru ori, în timp ce Don Carlo a câștigat trei partide. Italianul are însă o statistică pozitivă de partea sa, a câștigat de fiecare dată primul El Clasico din sezon în ultimele două campanii.

De menționat și că, în cel mai recent duel direct, din returul Cupei Regelui din sezonul trecut, „Los Blancos” s-au impus cu 4-0 chiar la Barcelona, punând capăt unei serii de trei victorii ale catalanilor în „directe”. În ceea ce privește campionatul, în sezonul trecut fiecare dintre cele două rivale și-a câștigat meciul de pe teren propriu: 3-1 pentru Real Madrid, în tur, 2-1 pentru echipa blaugrana, la retur.

În vară, cele două formații s-au întâlnit și într-un meci amical, disputat pe tărâm american, în care s-au impus elevii lui Xavi cu 3-0. Au marcat atunci Ousmane Dembele, plecat între timp la PSG, Fermin și Ferran Torres.

CE MAI TREBUIE SĂ ȘTIM

Barcelona a încasat doar două goluri în acest sezon acasă în campionat, în remontada cu Celta Vigo, scor 3-2.

Barcelona nu a pierdut în ultimele 10 meciuri în LaLiga, în timp ce Real e neînvinsă în 12 din ultimele 13 meciuri

Patru din ultimele cinci meciuri directe oficiale în toate competițiile s-au încheiat cu peste 2.5 goluri

În ultimii 20 de ani un singur meci s-a încheiat 0-0, pe terenul Barcelonei.

Real Madrid a marcat în fiecare meci jucat în deplasare în acest sezon.

Minimum 3 goluri s-au înscris în ultimele șase întâlniri din LaLiga dintre cele două.

ECHIPELE PROBABILE

Barcelona: Ter Stegen - Cancelo, Araujo, Christensen, Balde - Gundogan, Oriol Romeu, Gavi - Lamine Yamal, Ferran Torres, Joao Felix

Real Madrid: Kepa - Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy - Valverde, Tchouameni, Kroos - Rodrygo, Bellingham, Vinicius

