Pariuri - Powered by Superbet Sâmbătă, 19 August 2023, 18:05

Ion Claudiu Perescu

0

Rapid - Farul, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul României, este programat duminică, 20 august, de la ora 18:15, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Rapid şi Farul, două echipe cu pretenţii la titlul de campioană, dar care au început ezitant acest campionat, fiind în acest moment în afara locurilor de play-off, se întâlnesc în derby-ul etapei a 6-a din SuperLiga.

Rapid are doar cinci puncte după cinci etape şi vine după două înfrângeri consecutive, 1-2 în deplasare cu Voluntari şi 0-2 acasă cu Petrolul, nereuşind încă să câştige în Giuleşti, unde a mai bifat două remize (0-0 cu Sepsi şi 2-2 cu Botoşani).

"Eu sunt un antrenor de 58 de ani care a trecut prin momente dificile cu echipele unde a antrenat. Mie îmi pare rău pentru băieţi pentru că i-am văzut distruşi din punct de vedere moral.

Când am preluat echipa nu mă gândeam că pot sta aşa lucrurile. Nu am făcut un cantonament, nu am făcut eu echipa, dar asta nu e o scuză", a declarat antrenorul giuleştenilor, Cristiano Bergodi.

Între timp, acţionatul majoritar Dan Şucu a cheltuit 1,4 milioane de euro pentru două transferuri de ultimă oră, atacantul kosovar Albion Rrahmani, adus de la Ballkani pentru 600.000 de euro, şi fundaşul stânga Andrei Borza, luat chiar de la Farul pentru 800.000 de euro (constănţenii au rămas şi cu 15% din suma unui viitor transfer).

Farul are şase puncte din patru meciuri (şi-a amânat partida de acasă cu UTA din etapa a 5-a) şi a sacrificat campionatul în favoarea parcursului european, motiv pentru care, după două victorii în primele două runde, au urmat două înfrângeri, 1-3 acasă cu Poli Iaşi şi 2-3 în deplasare cu Petrolul.

În această perioadă, Farul a bifat însă patru succese în preliminariile din Conference League, 3-2 (a) şi 3-2 (d) cu Urartu Yerevan şi 3-0 (a) şi 2-0 (d) cu Flora Tallin, reuşind să se califice în play-off-ul competiţiei, unde va disputa o "dublă" cu HJK Helsinki (24 august - acasă, 31 august - în deplasare).

Farul a mutat şi ea pe piaţa transferurilor şi i-a adus pe Constantin Budescu, liber de contract după despărţirea de Petrolul, şi pe Louis Munteanu, din nou sub formă de împrumut de la Fiorentina, dar l-a pierdut pe Denis Alibec, plecat la Muaither, în Qatar.

"Trebuie să ne luptăm pentru cele trei puncte. Obiectivul nostru e să producem rezultate. Rapid arată foarte bine. Va fi un meci bun, fiecare va vrea să câştige, să vedem care va reuşi", a declarat Gică Hagi, antrenorul celor de la Farul.

În campionatul trecut, cele două echipe s-au confruntat de patru ori: în sezonul regulat au remizat în tur, în Giuleşti, scor 1-1, pentru ca, în retur, "marinarii" să se impună cu 2-1, iar în play-off a fost egal în Giuleşti, 1-1, iar la Ovidiu, Farul s-a impus în faşa celor de la Rapid cu 7-2.

Superbet oferă cota 1,72 pentru pronosticul PsFX: rezultat de egalitate la pauza sau finalul meciului Rapid - Farul.

Rapid vs Farul PsFX Cotă 1,72



* cotă valabilă la ora publicării acestui articol