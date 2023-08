Pariuri - Powered by Superbet Sâmbătă, 12 August 2023, 07:45

Poli Iaşi - Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 12 august, de la ora 21:30, pe Stadionul Emil Alexandrescu, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Poli Iaşi şi Universitatea Craiova se întâlnesc într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 5-a din SuperLiga, în condiţiile în care partidele echipelor angrenate în Conference League au fost amânate.

Poli Iaşi a avut un debut oscilant la revenirea în prima ligă, cu o singură victorie, 3-1 pe terenul campioanei Farul Constanţa, şi trei înfrângeri, 0-2 în deplasare cu CFR Cluj, 1-3 acasă cu Hermannstadt şi 0-1 pe terenul celor de la UTA Arad.

Înaintea partidei cu Universitatea Craiova, Poli Iaşi a reuşit să facă două noi transferuri de la echipe de top, atacantul Sergiu Buş (CFR Cluj) şi fundaşul stânga Rareş Ispas (Sepsi), la care se adaugă venirea lui Silviu Lung, un portar cu o foarte mare experienţă (218 prezenţe în Liga 1, 125 de prezenţe în primul eşalon al Turciei şi 27 în prima ligă a Arabiei Saudite).

„Partidă dificilă, cu o echipă care se bate an de an la campionat. E o echipă foarte bine organizată, cu jucători valoroşi şi un antrenor cu multă experienţă. Noi trebuie să înţelegem că ăsta e campionatul, nu trebuie să ne uităm cine e în faţa noastră, trebuie să dăm totul”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul celor de la Poli Iaşi.

Universitatea Craiova a schimbat antrenorul după primele două meciuri, 2-0 în deplasare cu Dinamo şi 0-0 pe teren propriu cu Oţelul Galaţi - Laurenţiu Reghecampf în locul lui Eugen Neagoe - dar nici jocul şi nici rezultatele n-au convins, 1-1 pe terenul lui CFR Cluj şi 1-0 acasă cu Hermannstadt.

„Ne aşteaptă un meci dificil, cu o echipă motivată, stadionul va fi plin. Noi mergem să câştigăm cele trei puncte. Din ce am văzut eu, Poli Iaşi e o echipă care joacă fotbal, stă foarte bine în teren, are un antrenor foarte ambiţios, pe care-l ştim cu toţii, deci va fi dificil. Nu-mi este teamă, dar am emoţii ca la fiecare meci”, a spus Laurenţiu Reghecampf.

Cele două echipe s-au confruntat ultima oară în ediţia 2020-2021, când Universitatea Craiova s-a impus în ambele meciuri cu Poli Iaşi din sezonul regult, 1-0 acasă şi 3-0 în deplasare.

