Pariuri - Powered by Superbet Joi, 27 Iulie 2023, 10:18

0

Farul Constanţa - Urartu Yerevan, meci contând pentru prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League, este programat, joi, 27 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2 şi Prima Sport 2.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Farul Constanţa şi Urartu Yerevan, două echipe care şi-au început aventura europeană în Champions League, speră să se revanşeze printr-o calificare în grupele celei de-a treia competiţii valorice a UEFA.

Farul Constanţa, campioana României, a fost eliminată în primul tur preliminar din Liga Campionilor de Sheriff Tiraspol, campioana Moldovei, după 1-0 pe teren propriu şi 0-3 după prelungiri în Transnistria.

Farul Constanţa a câştigat primul titlu de campioană a României sub această denumire, în condiţiile în care Viitorul are în palmares, tot cu Gică Hagi pe banca tehnică, un campionat, o cupă şi o supercupă, precum şi patru prezenţe consecutive în cupele europene, între 2016 şi 2019.

În campionat, Farul Constanţa a câştigat primele două partide, 1-0 în deplasare cu Hermannstadt şi 4-1 acasă cu Voluntari, după ce a pierdut meciul de deschidere a noului sezon, 0-1 cu Sepsi, la Ploieşti, în Supercupa României.

„După calificările din Liga Campionilor, în care am făcut greşeli şi nu am fost la nivelul care trebuia, vine o nouă provocare. Trebuie să fim versiunea noastră cea mai bună. Nimic nu e imposibil, încercăm să fim noi şi să ne calificăm. Am analizat adversarul, sperăm ca tot ce plănuim să ne iasă, să fim inspiraţi”, a declarat Gică Hagi.

Urartu Yerevan, campioana Armeniei, cunoscută până în 2019 ca Banants, a fost eliminată în primul tur preliminar din Liga Campionilor de Zrinjski, campioana din Bosnia-Herţegovina, după 0-1 acasă şi 3-2 în deplasare după prelungiri, 3-4 la loviturile de la 11 metri.

Urartu Yerevan este la al doilea titlu de campioană a Armeniei, după cel din sezonul 2013-2014, iar echipa este antrenată de rusul Dmitri Gunko, un fost fotbalist de ligi inferioare şi care ca tehnician a cucerit primele sale trofee, campionatul şi cupa, cu actuala sa echipă (în 2021 şi 2022 a terminat pe locul 2 cu Noah şi, respectiv, cu Ararat).

În Europa, Urartu Yerevan nu a trecut niciodată de faza calificărilor, iar la ultima prezenţă, în sezonul 2021-2022, a fost eliminată în primul tur preliminar de Maribor, 0-1 acasă şi 0-1 în deplasare.

De menţionat că nouă ediţie a campionatului din Armenia începe pe 31 iulie, iar Urartu Yerevan nu a jucat în vară nici măcar un meci amical.

Câştigătoarea „dublei” dintre Farul Constanţa şi Urartu Yerevan va juca în turul al treilea preliminar din Conference League cu Flora Tallin, campioana Estoniei din sezonul trecut şi care în acest sezon ocupă locul 2, cu 47 de puncte, unul mai puţin decât liderul Levadia (se joacă sistem primăvară - toamnă, iar competiţia se va încheia în noiembrie).

Echipele probabile

Farul: Aioani - Kiki, M. Popescu, Larie, Borza - Artean, T. Băluţă, Nedelcu - Ad. Mazilu, Alibec, Rivaldinho.

Urartu: Melikhov - Margaryan, Tsymbalyuk, Piloyan, Antwi - Zotko, Marcos Junior, Salou - Sabua - Mogilevets, Grigoryan.

Superbet oferă cota 1,35 pentru pronosticul 1: victorie pentru gazde în meciul Farul Constanţa - Urartu Yerevan.

Farul Constanţa - Urartu Yerevan 1



Cotă 1,35







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol