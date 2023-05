​Pentru o seară, Budapesta devine capitala fotbalului! De la ora 22:00, Sevilla și Roma se înfruntă în finala Ligii Europa! Andaluzii au câștigat fiecare din cele 6 ediții în care au ajuns în ultimul act, în timp ce Jose Mourinho nu a pierdut până acum nicio finală continentală, indiferent de competiție, având 5 trofee europene în palmares.

The One in Europa League, Sevilla vs The Special One Mourinho! Duelul invincibililor! Foto: Superbet