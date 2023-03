Pariuri - Powered by SUPERBET Miercuri, 29 Martie 2023, 13:58

Sorana Cârstea - Aryna Sabalenka, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de tenis de la Miami, este programat, miercuri, 22 martie, în sesiunea care începe de la ora 20:00 (ora României), şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2.

Tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

WTA Miami Open are loc în perioada 21 martie - 2 aprilie, pe hard, şi face parte din categoria WTA 1000, având premii totale în valoare de 8.800.000 USD.

Sorana Cîrstea, marea surpriză a turneului de la Miami, joacă pentru un loc în „careul de aşi” cu Aryna Sabalenka (cele două sportive nu s-au mai întâlnit niciodată în circuitul WTA), principala favorită la câştigarea trofeului după retragerea liderului mondial Iga Swiatek.

Sorana Cîrstea (74 WTA) a avut un parcurs de excepţie la WTA Miami Open, unde a trecut până acum de Fernanda Contreras Gomez (179 WTA) - scor 7-6, 6-2, Caroline Garcia (4 WTA) - scor 6-2, 6-3, Karolina Muchova (55 WTA) - scor 7-5, 6-1 şi Marketa Vondrousova (103 WTA) - scor 7-6, 6-4.

„Cred că, în acest moment, avem un top trei al tenisului feminin, cu Iga Swiatek, Aryna Sabalenka şi Elena Rybakina. Joacă un tenis extraordinar. Cu siguranţă, ele au dus tenisul la un alt nivel în acest an. Ştiu că va fi foarte greu. Dar eu am câştigat foarte multe meciuri în sezonul american şi am multă încredere. Ştiu ce pot juca”, a declarat Sorana Cîrstea înaintea meciului cu Aryna Sabalenka.

Calificarea în sferturile de finală reprezintă cel mai bun rezultat înregistrat în carieră de Sorana Cîrstea la WTA Miami Open, performanţă pentru care şi-a asigurat deja un premiu în valoare de 184.465 USD şi 215 puncte în clasamentul WTA.

Aryna Sabalenka (2 WTA) a trecut la WTA Miami Open de Shelby Rogers (42 WTA) - scor 6-4, 6-3, Marie Bouzkova (36 WTA) - scor 6-1, 6-2 şi Barbora Krejcikova (13 WTA) - scor 6-3, 6-2.

Sportiva din Belarus, care a cucerit trofeul la Australian Open în 2023 (a mai câştigat şi turneul de la Adelaide), are 20 de victorii şi doar două eşecuri în acest an, cu Barbora Krejcikova, în sferturile de finală de la Dubai, şi cu Elena Rybakina, în finala de la Indian Wells.

Câştigătoarea meciului Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka va juca în semifinalele competiţiei cu învingătoarea partidei dintre Ekaterina Alexandrova şi Petra Kvitova.

