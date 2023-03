Pariuri - Powered by SUPERBET Joi, 02 Martie 2023, 09:45

Pariuri • HotNews.ro

0

FCSB - Petrolul, meci contând pentru etapa a 28-a din campionatul României, este programat, joi, 2 martie, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Stadion de fotbal Foto: Aleksii Sidorov | Dreamstime.com

FCSB şi Petrolul se întâlnesc în ultimul meci al etapei a 28-a din SuperLiga, unul care vine cu provocări imense pentru amatorii de pariuri.

FCSB are 51 de puncte, cu 10 mai puţine decât liderul Farul, care are însă un meci în plus disputat, şi s-a impus în etapa precedentă pe terenul lui FC Argeş, scor 2-1, succes care o menţine în lupta pentru primul loc, mai ales că în play-off va fi avantajată de înjumătăţirea punctelor acumulate în sezonul regulat.

În meciurile disputate în acest sezon pe teren propriu, FCSB a bifat şase victorii, cinci remize şi două înfrângeri, iar golgheterul echipei este Andrea Compagno, cu 14 reuşite în SuperLiga.

De altfel, FCSB speră să bifeze primul succes de pe teren propriu în 2023, după ce a câștigat patru partide în deplasare, dar în Capitală are un egal (1-1 cu Universitatea Craiova) şi o înfrângere (2-3 cu Farul Constanţa).

Mihai Pintilii, antrenorul de facto al celor de la FCSB, a fost suspendat pentru patru etape de către FRF, deoarece pregăteşte echipa în condiţiile în care figurează în actele oficiale ca delegat, astfel că nu va putea sta pe bancă la ultimele trei partide din sezonul regulat (cu Petrolul, UTA şi Sepsi) şi nici la primul meci din play-off, care, în actuala configuraţie a clasamentului, ar fi cu Rapid.

Petrolul a pierdut ultimul meci din campionat, 2-5 pe teren propriu cu CFR Cluj, şi a înregistrat, astfel, a cincea înfrângere în cele şase etape disputate în anul 2023, situaţie în care ploieştenii vor fi implicaţi în lupta pentru evitarea retrogradării, după ce în urmă cu câteva luni sperau la o prezenţă în play-off.

Echipa antrenată de Florin Pîrvu este una de care pe care în partidele din deplasare, cu patru victorii şi nouă înfrângeri, iar cei mai buni marcatori ai „găzarilor” sunt Gicu Grozav şi Christian Irobiso, fiecare cu câte şapte reuşite în acest sezon de campionat.

În meciul din tur dintre cele două echipe, disputat pe 9 octombrie 2022, FCSB s-a impus în faţa celor de la Petrolul pe Stadionul Ilie Oană, scor 2-0, după golurile marcate de Joyskim Dawa (45+2) şi Florinel Coman (47).

Superbet oferă cota 2,00 pentru pronosticul Pauză/Final 1/1: gazdele să conducă la pauză şi să se impună la final în meciul FCSB - Petrolul.

FCSB - Petrolul 1/1





Cotă 2.00







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol

„Sursa foto: Dreamstime”