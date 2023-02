Pariuri - Powered by SUPERBET Duminică, 26 Februarie 2023, 11:30

FC Argeş - FCSB, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 februarie, de la ora 20:30, pe Stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

FC Argeş şi FCSB se întâlnesc în ultimul meci al zilei din SuperLiga, unul care se anunţă echilibrat în ciuda poziţiilor ocupate în clasament şi a obiectivelor pe care cele două echipe le au în acest final de sezon regulat.

Ca un fapt inedit, trebuie remarcat faptul că ambele echipe au în acte alţi antrenori principali decât cei care, de fapt, le conduc, FC Argeş pe Constantin Schumcaher (în locul lui Marius Croitoru), iar FCSB pe Leo Strizu (în locul lui Mihai Pintilii).

FC Argeş a ajuns pe o poziţie de baraj, cu 26 de puncte după 26 de etape, având doar două puncte peste locul 15, primul retrogradabil, ocupat de UTA Arad, şi nu a câştigat încă în 2023, bifând trei egaluri şi două înfrângeri (1-3 în deplasare cu CFR Cluj în cel mai recent meci).

Echipa antrenată de Marius Croitoru nu s-a mai impus în campionat de la finalul lunii octombrie, când o învingea pe UTA Arad în deplasare, şi are a treia cea mai slabă defensivă din SuperLiga, cu 37 de goluri încasate (la egalitate cu Chindia Târgovişte, doar CS Mioveni - 41 şi FC Botoşani - 38 primind mai multe).

Piteştenii nu prea s-au descurcat în partidele disputate în acest sezon pe teren propriu, unde au înregistrat patru victorii, patru remize şi cinci înfrângeri, iar cel mai bun marcator al echipei din Trivale este Arnold Garita, cu 9 goluri reuşite în SuperLiga.

FCSB are trei victorii, un egal şi o înfrângere în cele cinci partide disputate în acest an şi este la 10 puncte (48 faţă de 58) în urma liderului Farul Constanţa, care are însă un meci mai mult disputat.

În ultima partidă din SuperLiga, FCSB a remizat pe Arena Naţională cu Universitatea Craiova, scor 1-1, fiind egalată în prelungiri, după ce câştigase precedentele două meciuri, ambele în deplasare, 1-0 cu CFR Cluj şi 2-1 cu FC Voluntari.

De altfel, echipa pregătită de Mihai Pintilii a avut prestaţii bune în meciurile din afara Capitalei, în care a bifat opt victorii, o remiză şi patru înfrângeri, iar golgheterul echipei este Andrea Compagno, ajuns la cota 14 în această ediţie de campionat.

În meciul din tur dintre cele două echipe, FCSB s-a impus în faţa lui FC Argeş cu 3-2, pe Arena Naţională, după golurile marcate de Andrea Compagno (11, 64p) şi Andrei Cordea (87), respectiv, Andreas Calcan (5) şi Arnold Garita (79).

