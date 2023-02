Pontul zilei Miercuri, 01 Februarie 2023, 08:58

​Manchester United - Nottingham Forest, meci contând pentru manşa a doua a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, este programat, miercuri, 1 februarie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2.

Manchester United este ca şi calificată în finala EFL Cup, după ce s-a impus, în prima manşă, cu 3-0, pe terenul lui Nottingham Forest, astfel că este de aşteptat ca ambele echipe să-şi menajeze oamenii de bază pentru obiectivele fixate în campionat.

Manchester United, locul 4 în Premier League, cu 39 de puncte după 20 de meciuri, cu trei puncte mai multe decât Tottenham, echipa de pe locul 5, care are şi un meci în plus disputat, are ca obiectiv principal ocuparea unei poziţii care să o readucă în UEFA Champions League.

Echipa antrenată de Erik teh Hag a ieşit din ritm după victoria cu Manchester City (2-1) de pe teren propriu şi n-a mai acumulat decât un punct în următoarele meciuri de campionat, 1-1 cu Crystal Palace şi 2-3 cu Arsenal, ambele în deplasare.

Victoriile au venit însă în ultimele două partide, 3-0 în deplasare cu Nottingham Forest, în prima manşă din semifinalele EFL Cup, şi 3-1 acasă cu Reading, în 16-imile de finală ale FA Cup (Cupa Angliei).

De menţionat că Manchester United n-a mai cucerit un trofeu de şase ani, mai precis din 2017, când se impunea în UEFA Europa League, sub conducerea lui Jose Mourinho, 2-0 în finala cu Ajax Amsterdam de la Stockholm.

Nottingham Forest este pe locul 13 în campionat, cu 21 de puncte acumulate după 20 de meciuri, şi are doar patru puncte peste poziţiile retrogradabile (18-20), reuşind să urce din zona periculoasă după două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape din Premier League.

Înainte să fie învinşi în tur de Manchester United (scor 0-3), „pădurarii” nu mai pierduseră pe teren propriu de opt meciuri, în toate competiţiile, dar în deplasare echipa antrenată de Steven Cooper a pierdut de şase ori în ultimele 10 partide.

Acesta va fi al treilea duel între cele două echipe din acest sezon, după ce Manchester United s-a impus cu 3-0 atât în campionat, pe 27 decembrie 2022, acasă, cât şi în manşa tur din Cupa Ligii Angliei, pe 25 ianuarie, în deplasare.

