​UTA - Rapid, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul României, este programat, duminică, 18 decembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Francisc Neuman”, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Mingi de fotbal Foto: RTS / Shutterstock Editorial / Profimedia

UTA şi Rapid se întâlnesc în ultima lor partidă oficială din 2022 din posturi diferite: arădenii luptă pentru a ieşi din zona locurilor retrogradabile, iar giuleştenii vor să-şi consolideze poziţia de play-off.

UTA are un sezon dezamăgitor şi nici măcar revenirea lui Laszlo Balint pe banca tehnică (două remize şi două înfrângeri) nu a adus redresarea echipei aflată pe locul 15, cu doar 18 puncte acumulate în 20 de meciuri.

UTA nu a mai câştigat un meci pe teren propriu din luna august şi are a doua cea mai slabă defensivă pe teren propriu, cu 14 goluri încasate (este depăşită doar de Chindia).

Ultimul succes în campionat al arădenilor (2-1 în deplasare cu FC Botoșani) s-a consemnat pe 9 septembrie, deci cu mai bine de trei luni în urmă.

Totuşi, ultimele două meciuri, 3-0 în Cupa României în deplasare cu CS Mioveni şi 0-0, tot în deplasare, cu U Cluj, în SuperLiga, îi dau speranţe lui Laszlo Balint, chiar dacă la Arad vine Rapid.

„Sper să conteze cele trei zile în plus pe care UTA le-a avut în pregătirea acestei partide. Avem încredere în potenţialul nostru. Venim după două meciuri în care nu am primit gol. Este ultimul meci din 2022 şi sper să terminăm acest an cu fruntea sus în fața propriilor suporteri”, a spus antrenorul „Bătrânei Doamne”.

Rapid a rămas să se axeze doar pe campionat după eliminarea din Cupa României, în sezonul la finalul căruia îşi celebrează centenarul.

Giuleştenii vin după victoria cu Petrolul, 3-1 pe Arena Naţională, şi se află pe locul 4, cu 37 de puncte după 20 de etape.

Rapid are a doua cea mai bună apărare din campionat, după Sepsi, cu 18 goluri primite, dar în deplasare a marcat doar de nouă ori, cel mai puţin dintre primele 10 echipe din SuperLiga.

„Ne aşteaptă un meci de luptă, pe un teren greu, cu echipă bună, care nu cred că îşi merită locul atât de jos în clasament. Ar fi cea mai mare greşeală să îi privim de sus pe cei de la UTA.

Am 10 luni de când sunt la Rapid şi, din 30 de meciuri în campionat am câştigat 18 şi şase au fost egaluri, dacă nu mă înşel. Nu cred că a fost un an rău, dar au fost momente când puteam să îl facem şi mai bun”, a declarat Adrian Mutu, antrenorul celor de la Rapid.

În meciul tur, disputat pe 20 august, în Giuleşti, Rapid s-a impus în faţa celor de la UTA cu 1-0, prin golul marcat de Junior Morais în minutul 17.

Superbet oferă cota 1,40 pentru pronosticul X2: rezultat de egalitate sau victorie pentru oaspeţi în meciul UTA - Rapid.

UTA vs Rapid

X2

Cote

1.40





* cotă valabilă la ora publicării acestui articol