​FC Argeş - Rapid, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 4 decembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

FC Argeş şi Rapid se întâlnesc în cel mai interesant meci al zilei din SuperLiga, care vine cu provocări uriaşe pentru orice parior.

FC Argeş ocupă locul 11, cu 21 de puncte, destul de departe de poziţiile de play-off (şase puncte sub Hermannstadt, care este pe 6), şi vine după o serie contradictorie de rezultate, victorie cu Universitatea Craiova (1-0 acasă) şi cu UTA Arad (1-0 în deplasare), apoi înfrângere drastică în faţa lui Sepsi (0-5 acasă).

Marius Croitoru, noul antrenor al piteştenilor, nu a reuşit să redreseze echipa după demiterea lui Andrei Prepeliţă, şi pare tentat să revină la FC Botoşani, acolo unde este dorit de patronul Valeriu Iftime.

Până atunci, tehnicianul alb-violeţilor este gata să facă schimbări radicale în lot: „Este normal ca în iarnă să existe o restructurare a lotului. În momentul de faţă, suntem nevoiţi să mergem până în iarnă cu acest lot de jucători. Evaluarea o voi face atunci şi e clar că vor apărea schimbări”.

Rapid începe să piardă teren şi a este acum pe locul 3, cu 33 de puncte, opt sub liderul Farul Contanţa şi patru în urma lui CFR Cluj (care mai are şi o restanţă de disputat, cu FCSB), şi mai are doar un punct peste Universitatea Craiova.

Giuleştenii vin după două meciuri grele în care au luat un singur punct, 1-3 cu FCSB (d) şi 2-2 cu Universitatea Craiova (a), iar statistica din deplasare le dă fiori: toate cele cinci înfrângeri din acest campionat au venit pe terenuri străine.

Partida din Trivale reprezintă şi o întoarcere acasă pentru Adrian Mutu, născut şi crescut la Piteşti, care a debutat ca jucător în prima ligă a României pentru FC Argeş, pe 15 martie 1997, într-un meci cu Oțelul Galaţi, scor 0-0.

„Pauza nu prea ne-a ajutat din punct de vedere medical, avem cam mulţi accidentaţi. Mai sunt nişte meciuri la care mă voi baza pe toţi jucătorii din lot şi o parte dintre ei vor fi evaluaţi, pentru că de unii ne vom despărţi în iarnă.

Depinde doar de ei dacă demonstrează că vor să rămână la Rapid. Ca să facem achiziţii trebuie să mai existe şi ieşiri. Sper să aducem şi jucători de valoare mai înaltă pentru a ne putea atinge obiectele”, a declarat Adrian Mutu.

În meciul tur, Rapid s-a impus în faţa lui FC Argeş cu 2-1 (Sefer 45, 64 / Kait 90+2), dar giuleştenii s-au impus şi în cele două partide din stagiunea precedentă, 2-0 acasă şi 1-0 în deplasare.

Superbet oferă cota 2,00 pentru pronosticul GG: ambele echipe să marcheze în meciul FC Argeş - Rapid.

