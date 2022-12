Pontul zilei Sâmbătă, 03 Decembrie 2022, 12:11

Pariuri • HotNews.ro

​Universitatea Craiova - FC U Craiova 1948, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Prima TV, Prima Sport 2 şi Orange Sport 1.

Mingi de fotbal Foto: Neil Hood/TGS Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cele două echipe din Craiova se întâlnesc în derby-ul oraşului de pe poziţii total diferite: Universitatea şi-a consolidat locul de play-off, chiar dacă încă se chinuie să urce pe podium, în timp ce FC U 1948 ocupă un loc direct retrogradabil, în ciuda unui start bun de campionat.

Universitatea Craiova este pe locul 4, cu 32 de puncte după 18 meciuri, şi a ratat accesul pe podium la mijlocul săptămânii, când a terminat la egalitate, scor 1-1, restanţa din deplasare cu Chindia Târgovişte, în urma unui gol primit în minutul 90.

„Ne aşteaptă derby-ul oraşului, un meci al orgoliilor. Sper să ne ridicăm la nivelul suporterilor şi al aşteptărilor. Este un meci în care nu contează locul din clasament, toată lumea vrea să câştige, chiar dacă adversarii joacă pe o primă dublă, dar chiar şi dacă ar avea primă triplă, pe noi nu ne poate motiva ceva mai mult decât un derby şi vrem să câştigăm. Cred că este mult mai important acest meci pentru noi decât cel cu FCSB”, a declarat Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Universitatea Craiova.

FC U Craiova 1948 este pe locul 15, cu doar 16 puncte acumulate în 18 meciuri, şi vine după o serie de trei înfrângeri consecutive în SuperLiga, dintre care două pe teren propriu: 1-2 cu Farul Constanţa (a), 1-3 cu CFR Cluj (d) şi 1-2 cu FCSB (a).

„În ultimul meci am dominat de la un capăt la altul. Sperăm că avem parte de un arbitraj corect, pentru că la ultimele două meciuri i-a ajutat arbitrul să câștige. Suntem într-o presiune extraordinar de mare. Ce am sperat și am visat la început și unde suntem acum! Ne luptăm cu evitarea retrogradării”, a spus Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948.

Cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori până acum (de trei ori în prima ligă), iar Universitatea Craiova s-a impus de patru ori în faţa lui FC U Craiova 1948, un meci încheindu-se la egalitate. Ultima partidă directă a fost FC U Craiova 1948 - Universitatea Craiova 1-2 (Compagno 70p / Ad. Ivan 41p, Hanca 45+4p), pe 7 august 2022.

Superbet oferă cota 1,90 pentru pronosticul GG: ambele echipe să marcheze în meciul Universitatea Craiova - FC U Craiova 1948.

U Craiova vs FC U Craiova 1948 GG





Cotă 1.90







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol