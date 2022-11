PARIURI Luni, 14 Noiembrie 2022, 14:44

Cupa Mondială le oferă posibilitatea statisticienilor să furnizeze informații interesante. Iar una dintre ele are legătură cu numărul de puncte acumulate de echipele participante la edițiile precedente ale Cupei Mondiale.

Topul echipelor care au obținut cele mai multe puncte în istoria Cupei Mondiale Foto: Pexels

Conform formatului actual, doar în faza grupelor se oferă puncte, însă statisticienii au acordat câte 3 puncte pentru fiecare victorie înregistrată la Cupa Mondială, indiferent de faza competiției, și 1 punct pentru rezultatele de egalitate.

Această statistică interesantă a fost realizată de Sofa Score, care a luat în calcul rezultatele înregistrate la toate cele 21 de Cupe Mondiale din 1930 până în prezent. Astfel, pe primul loc în acest top a ieșit Brazilia, țară care a fost prezentă la toate edițiile Cupei Mondiale și care a câștigat competiția de cinci ori. Locul secund este ocupat de Germania, în timp ce pe trei regăsim Italia, țară care nu a obținut calificarea pentru Cupa Mondială din 2022.

Topul echipelor care au obținut cele mai multe puncte în istoria Cupei Mondiale:

Brazilia - 237 de puncte (109 meciuri, 73 victorii, 18 egaluri, 18 înfrângeri) Germania - 221 de puncte (109 meciuri, 67 victorii, 20 egaluri, 22 înfrângeri) Italia - 156 de puncte (83 de meciuri, 45 victorii, 21 egaluri, 17 înfrângeri) Argentina - 144 de puncte (81 de meciuri, 43 victorii, 15 egaluri, 23 înfrângeri) Franța - 115 puncte (66 de meciuri, 34 victorii, 13 egaluri, 19 înfrângeri) Anglia - 108 puncte (68 de meciuri, 29 victorii, 21 egaluri, 18 înfrângeri) Spania - 105 puncte (63 de meciuri, 30 victorii, 15 egaluri, 18 înfrângeri) Olanda - 93 de puncte (50 de meciuri, 27 victorii, 12 egaluri, 11 înfrângeri) Uruguay - 84 de puncte (56 de meciuri, 24 victorii, 12 egaluri, 20 înfrângeri) Suedia - 70 de puncte (51 de meciuri, 19 victorii, 13 egaluri, 19 înfrângeri)

Brazilia, favorită să câștige și Cupa Mondială din 2022

Brazilia, echipa care ocupă primul loc în topul realizat de Sofa Score, este principala favorită și în Qatar, conform cotelor la pariuri Cupa Mondiala. 5.00 este cota antepost pentru un nou titlu de Regină a lumii (ar fi cel de-al 6-lea din istorie). Ei devansează astfel marea rivală Argentina, care are cota 6.00. Campioana mondială din 2018, Franța, are cota 7.00, în timp ce finalista de la EURO 2020, Anglia, are cota 9.00, la egalitate cu Spania. Germania are cota 11.00, Belgia are cota 15.00, la fel ca Olanda și Portugalia.

Brazilia vine însă după două decenii de secetă când vine vorba de participările la Cupa Mondială. Ultimul trofeu a fost câștigat în 2002, când competiția a fost organizată de Coreea de Sud și Japonia. De atunci, echipa a fost eliminată în sferturile de finală în 2006, 2010 și 2018, iar în 2014, când a organizat competiția, a terminat pe locul patru.

Pe de altă parte, Brazilia este cea mai titrată echipă din istoria Cupei Mondiale, cu cinci trofee în palmares. De asemenea, este una dintre puținele țări care s-a impus la Cupa Mondială în afara continentului din care face parte, alături de Argentina, Spania și Germania.

România are opt victorii în istoria participărilor la Cupa Mondială

România nu va fi prezentă la Cupa Mondială din 2022, după ce a ratat calificarea. Țara noastră nu a mai luat parte la un Mondial din 1998, când echipa din care făceau parte Hagi și Popescu a fost eliminată în optimile de finală de Croația, scor 1-0.

În total, România a luat parte la șapte Cupe Mondiale, iar sfertul de finală din 1994 a fost cel mai bun rezultat pe care l-am obținut. Atunci am fost la câteva minute de o semifinală de vis, iar parcursul de la ediția organizată de SUA este considerat cel mai bun din istoria echipei naționale. De altfel, atunci am obținut trei victorii, o remiză și am suferit o singură înfrângere. A fost și ediția la care am marcat cele mai multe goluri, zece la număr.

La prima participare, în 1930, România a fost eliminată în faza grupelor, după ce a câștigat un meci cu Peru și a fost învinsă de Uruguay, o echipă de top la acel moment. România a avut de așteptat până în 1970 un nou succes la Cupa Mondială (în 1934 și 1938 am fost eliminați rapid), în confruntarea cu Cehoslovacia de la Guadalajara, scor 2-1, golurile noastre fiind marcate de Neagu și Dumitrache. România a fost eliminată totuși în faza grupelor, în condițiile în care am pierdut cu Anglia și Brazilia.

Am avut de așteptat până în 1990 o nouă prezență la un Mondial, iar România s-a impus cu 2-0 în fața URSS în primul meci de la Bari, prin dubla lui Marius Lăcătuș. Apoi au urmat însă înfrângerea cu Camerun și remiza cu Argentina, pentru ca în optimi să fim eliminați de Irlanda la loviturile de departajare. Ulterior au urmat calificările la edițiile din 1994 și 1998, iar de atunci România privește Mondialul din fața televizorului.

