​Sepsi - Petrolul, meciul care deschide etapa a 18-a din campionatul României, este programat, vineri, 11 noiembrie, de la ora 21:00, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2.

Mingi de fotbal Foto: Neil Hood/TGS Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Etapa a 18-a din SuperLiga, ultima înainte de pauza provocată de desfăşurarea Campionatului Mondial din Qatar, este deschisă de partida dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe şi Petrolul Ploieşti, două echipe care aspiră la un loc de play-off la sfârşitul sezonului regulat.

Sepsi este pe locul 8 după 17 etape, cu 22 de puncte, cu patru mai puţine decât echipa de locul 6 (ultimul care asigură accederea în play-off), care este tocmai adversara de astăzi, Petrolul.

Trupa pregătită de Cristiano Bergodi vine după două succese, unul spectaculos în SuperLiga, 5-0 pe terenul lui FC Argeş, şi unul „de control” în Cupa României, 3-2 cu Dinamo, la Bucureşti.

Asta după ce echipa covăsneană pierduse patru partide consecutive în campionat, lucru care părea să clatine serios scaunul antrenorului italian.

„Suntem într-o revenire. Ne gândim la meciul cu Petrolul. Echipa a revenit, dar nu eram îngrijorat chiar dacă am pierdut patru jocuri la rând”, a declarat Cristiano Bergodi.

La rândul său, patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi a precizat: „Sincer, nicio jumătate de secundă nu m-am gândit să-l dau afară pe Bergodi. Sunt adeptul stabilității.

Chiar dacă am pierdut patru meciuri, nu am fost inferiori niciunui adversar și am întâlnit cele mai bune echipe din țară. Jucăm fotbal frumos, avem posesie, ocazii uriașe, din păcate, Bergodi nu poate să intre pe teren și să marcheze el!”.

Petrolul se află pe locul 6 în clasament, cu 26 de puncte acumulate după 17 etape, şi merge la Sf. Gheorghe după o serie de trei victorii consective în SuperLiga: 2-0 cu FC Argeş (a), 1-0 cu FC Voluntari (d) şi 2-1 cu UTA Arad (a).

Prahovenii sunt însă singura echipă din primele şase clasate cu golaveraj negativ (17-18) şi au cel mai slab atac dintre grupările aflate pe poziţii de play-off (17 goluri marcate în 17 etape, o medie de un gol pe meci).

„Nu contează pe ce loc e echipa, suntem pe un loc la care a muncit toată lumea din acest club. Niciodată nu ne-am gândit să-l schimbăm pe Nae Constantin după acea serie de rezultate, așa cum ni se recomanda de toată lumea.

Ne-am văzut de treaba noastră și ne vedem în continuare, așa amărâți cum suntem și cu durerile noastre”, a declarat Costel Lazăr, preşedintele „lupilor galbeni”.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară pe 20 octombrie, în Cupa României, când Sepsi s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Petrolul, goluri marcate de Rondon (51), Ninaj (63) şi Safranko (89), respectiv, Grozav (48).

