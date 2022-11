Pontul zilei Vineri, 04 Noiembrie 2022, 09:27

Farul Constanţa - CS Mioveni, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, vineri, 4 noiembrie, de la ora 21:00, la Ovidiu, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Mingi de fotbal Foto: Ricardo Larreina / Shutterstock Editorial / Profimedia

Farul Constanţa şi CS Mioveni se întâlnesc în cel mai dezechilibrat joc al acestei etape (locul 1 contra locului 16), care oferă trupei de pe Litoral un prilej de neratat pentru a se desprinde în fruntea ierarhiei din SuperLiga.

Farul Constanţa are 37 de puncte după 16 etape, cu cinci mai multe decât Rapid şi cu nouă în plus faţă de CFR Cluj, care are însă şi două restanţe de disputat.

În etapa trecută, „marinarii” au pierdut în Giuleşti, 2-1 cu Rapid.

„Luăm fiecare meci în parte şi luptăm pentru cele trei puncte, nu ne uităm în clasament. Încercăm să avem o mentalitate cu care să jucăm mereu la victorie. Da, suntem acolo, dar nu e bine să ne uităm la clasament, că ne ia ameţeala! E bine să stăm cu picioarele pe pământ”, a declarat Gică Hagi.

CS Mioveni, ultima clasată în SuperLiga, cu doar opt puncte acumulate în 16 etape, tocmai l-a demis pe Flavius Stoican, la doar două luni şi după 10 partide de când îi luase locul lui Alexandru Pelici, noul antrenor al echipei argeşene fiind Marius Stoica.

Cu două remize şi cinci înfrângeri în ultimele şapte partide de campionat, CS Mioveni pare condamnată la ultimul loc la finalul sezonului regulat, mai ales că, după deplasarea de la Ovidiu, le va întâlni pe CFR Cluj (a) şi FCSB (d).

În meciul tur, Farul Constanţa s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la CS Mioveni, prin golurile marcate de Adrian Petre, în minutele 58 şi 76, ambele din penalty.

Superbet oferă cota 1,45 pentru pronosticul 1: victorie a gazdelor în meciul Farul Constanţa - CS Mioveni.

