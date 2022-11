PARIURI Miercuri, 02 Noiembrie 2022, 10:03

Flutter - compania care are în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute branduri de gambling și betting cum ar fi Pokerstars sau Betfair, membre ale AOJND – a investit 45 de milioane de lire sterline în dezvoltarea și promovarea jocului sigur și responsabil. Compania face acest lucru sub umbrela Play Well, strategia de promovare a jocului sigur.

Play Well – filozofia prin care jocurile de noroc devin o experiență pozitivă Foto: flutter.com

Play Well – strategia care pune accent pe prevenție

Strategia Play Well pornește de la misiunea grupului Flutter de a aduce distracție și entuziasm milioanelor de oameni. Play Well este construită pe ideea că fiecare client este diferit iar unii dintre aceștia pot avea nevoie de sprijin pentru a se asigura că experiența lor de joc este una pozitivă.

Strategia Play Well propune o abordare inovativă, mergând dincolo de simpla identificarea și abordare a comportamentului riscant și a jocului nesigur, deși, desigur, și acesta este un domeniu cheie de atenție pentru grup. Însă strategia are în centrul său prevenția. Cu alte cuvinte, xxx

Principiile Play Well – cheia pentru un joc sigur

Ca operator global, Flutter înțelege că își desfășoară activitatea într-o multitudine de culturi și medii de reglementare, cu o bază de clienți de 18 milioane de persoane din toată lumea. Nu poate exista, așadar, o soluție unică pentru promovarea jocurilor de noroc mai sigure, dar Flutter a identificat o serie de principii universale. Apoi, și-a dezvoltat cele mai bune modalități de valorificare a acestora la scară globală, oferind jucătorilor instrumente, informații și suport pentru a permite o experiență pozitivă, sigură și distractivă.

În primul rând, Flutter se poziționează în avangarda cerectării, inovării și cooperării pentru a garanta experiențe sigure, fiind un lider al progresului în acest domeniu. Printr-un dialog continuu cu clienții săi, cu colegii și experții din industrie Flutter dezvoltă permanent noi idei, propunându-și să definească ce înseamnă cadrul unei experiențe de joc pozitive.

Un al doilea principiu este cel al divertismentului sustenabil pe care Flutter îl promovează prin crearea de platforme și produse menite să susțină experiențele de joc mai sigure și să consolideze încrederea clienților menite să susțină experiențele de joc mai sigure și să consolideze încrederea clienților. Play Well propune ca instrumente educația dar și asistența jucătorilor pentru a asigura un joc pozitiv, o experiență permanent îmbunătățită la nivel global , pentru toți jucămtorii, oriunde s-ar afla.

Interacțiunea pozitivă este un alt pilon al strategiei Play Well. Un pilon deosebit de important, ținând cont de faptul că Flutter vrea să aibă o conversație mai bună și mai susținută cu fiecare dintre clienții săi. Tehnologia de ultimă generație și date sunt combinate cu o abordare personalizată pentru a interacționa eficient mai ales atunci când sunt identificate semnale cu potențial negativ. Astfel, Flutter își ajută clienții să facă o pauză, să reflecteze și să facă alegeri pozitive.

Cel de-al patrulea principiu vizează suportul și protecția jucătorilor. Este un aspect fundamental, în condițiile în care unul dintre obiectivele companiei este de a-și susține clienții în toate modurile posibile – printr-o infrastructură internă robustă, prin parteneriate-cheie și prin finanțarea de noi inițiative.

În concluzie, Play Well este o călătorie personalizată în care Flutter (prin toate mărcile sale) îi conduce pe fiecare dintre cei peste 18 milioane de clienți în aventura unui divertisment de callitate – o experiență amuzantă, satisfăcătoare dar permanent sigură și asumată în mod responsabil.