Aproape fiecare microbist se gândește la un moment dat că ar putea să găsească o formulă prin care ar putea să învingă casa și să reușească să iasă pe plus la pariuri, în mod constant. Percepția se va schimba însă după ce se obține un pic de experiență.

Pariurile de valoare: Secretul cunoscut de toți pariorii profesioniști

În sport, socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă, iar neprevăzutul poate fi întâlnit la ordinea zilei. Abia după ce un parior începe să urmărească oferta și rezultatele în fiecare zi, începe să înțeleagă că, de fapt, favoriții nu câștigă atât de des pe cât ar fi crezut și că surprizele pot apărea oricând.

Există foarte multe abordări la pariuri, însă foarte puține sunt bune la ceva. În linii mari, pariorii profesioniști se ghidează după aceleași principii. Totul pornește de la înțelegerea felului în care sunt realizate cotele. Să luăm un exemplu, o finală jucată de Manchester City și Liverpool.

În cazul în care operatorul ar considera că City are 40% șanse la victorie, Liverpool are o probabilitate de 27% să se impună, iar remiza are o probabilitate de 33%, cotele curate ar trebui să arate așa: Man City @ 2.50, Liverpool @ 3.70, Egalitate @ 3.03.

Cu toate acestea, în oferta unei case de pariuri vei găsi cote de această valoare pentru un astfel de meci: Man City @ 2.37, Liverpool @ 3.51, Egalitate @ 2.87. Acest lucru se datorează faptului că, fiecare agenție își oprește un comision din cotele oferite.

În exemplul dat, marja de câștig practicată de operator este de 5.5%, ceea ce este foarte bine pentru jucător, însă există multe cazuri în care comisionul casei este mai mare. Agențiile de pariuri nu practică un comision fix. Marja de câștig diferă în funcție de operator, sport, competiție și tip de pariu.

Principalul motiv pentru care pariorii profesioniști joacă exclusiv pariuri individuale este că, avantajul casei se mărește odată cu adăugarea fiecărei selecții pe bilet. Simplu spus, pariurile single, fie că vorbim despre pariuri sportive live sau pre-meci, sunt cele mai avantajoase pentru jucător.

Având în vedere handicapul pe care îl au pariorii datorită cotelor reduse, este ușor de înțeles de ce este foarte greu ca cineva să iasă pe plus pe termen lung. Prin urmare, cea mai bună opțiune este de a căuta pronosticuri pentru care operatorii oferă cote mai mari decât ar trebui, în tentativa de a neutraliza această marjă. Acestea sunt pariurile de valoare.

Ideea este de a dezvolta un model de analiză, care să-ți permită să stabilești propriile cote, în mod constant. Desigur, acest lucru necesită timp și exercițiu. Totuși, probabil te întrebi cum ai putea să găsești cote de valoare, având în vedere că operatorii folosesc mecanisme complexe și au specialiști angajați pentru a monitoriza sporturile și competițiile importante.

Ei bine, cotele de valoare pot fi găsite în ofertele caselor de pariuri, deoarece acestea nu sunt neapărat stabilite în funcție de probabilități, ci mai de grabă în funcție de așteptările fiecărui operator în parte. Majoritatea caselor de pariuri fac trading pe pariurile individuale, adică odată ce un client plasează un pariu, operatorul va juca un pariu contrar la o altă agenție sau pe o platformă de exchange. Astfel, casa de acoperă și își asigură un profit sigur, indiferent de rezultatul partidei.

Din cauza faptului că, foarte mulți amatori mizează în special pe favoriți, se întâmplă mai des ca operatorii să ofere cote mai valoroase pentru outsideri. Aceasta este explicația pentru o altă realitate des întâlnită în rândul profesioniștilor, și anume că aceștia joacă pronosticuri cu o cotă medie mai mare de 2.00.

Este important de știut că, rezultatele la pariuri trebuie evaluate odată la câteva luni sau la fiecare 500-1000 de pariuri, pentru că cifrele pot fi înșelătoare pe termen scurt.