Changchun Yatai - Wuhan Three Towns, meci contând pentru etapa a 17-a din Chinese Super League, este programat, marţi, 20 septembrie, de la ora 12:30.

Campionatul din China este afectat în această perioadă de un nou val de Covid-19, astfel că mai multe meciuri din etapele a 16-a şi, respectiv, a 17-a au fost reprogramate, aşa cum este şi cazul celui dintre Changchun Yatai şi Wuhan Three Towns.

Changchun Yatai, echipă care s-a clasat în stagiunea precedentă pe locul 4 (din 16), este antrenată de Chen Yang şi se bazează în ofensivă pe tripletea braziliană Junior Negrao, Serginho şi Erik, niciunul dintre ei cunoscut în Europa. În acest sezon, Changchun Yatai ocupă locul 11, cu 19 puncte acumulate după 15 meciuri şi vine după o înfrângere pe teren propriu, 0-1 cu Chengdu Rongcheng.

Wuhan Three Towns a promovat în vară, după ce a terminat pe primul loc în League 1; echipa este antrenată de spaniolul Pedro Morilla, un fost fotbalist în ligile inferioare şi care a stat şase meciuri pe banca tehnică a celor de la Granada. Şi Wuhan Three Towns are trei brazilieni în echipă, Marcao, Ademilson şi Wallace, doar ultimul fiind cunoscut după ce a evoluat, ca fundaş central, pentru Sporting Braga, AS Monaco şi Lazio Roma.

Vedeta echipei este însă Nicolae Stanciu, internaţionalul român care are deja şapte goluri marcate şi şapte pase de gol pentru Wuhan Three Towns, lider surprinzător cu 44 de puncte acumulate în 16 partide din 14 victorii şi două egaluri (are patru puncte peste Shandong Luneng, a doua clasată, care are 17 meciuri disputate, şi 14 puncte peste echipa de pe locul 3, Henan Jianye).

Din păcate pentru Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu a fost convocat la echipa naţională a României pentru meciurile din UEFA Nations League şi va lipsi nu doar în această perioadă, ci încă două săptămâni după ce va reveni în China, deoarece este obligat la o carantină de 14 zile! De altfel, Wuhan Three Towns a încercat să blocheze convocarea lui Nicolae Stanciu, care are şi probleme medicale, dar gruparea din China a fost obligată de regulamentul FIFA să-i permită fotbalistului să meargă la echipa naţională a României.

Superbet oferă cota 1,72 pentru o victorie a oaspeţilor în meciul Changchun Yatai - Wuhan Three Towns.

