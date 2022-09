Pontul zilei Luni, 19 Septembrie 2022, 09:03

FC Argeș - CFR Cluj, meciul care încheie etapa a 11-a din campionatul României, este programat, luni, 19 septembrie, de la ora 20:30, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Ricardo Larreina / AFLO / Profimedia

FC Argeş pornea la drum în acest sezon cu obiectivul declarat de a repeta cel puţin perfomanţa din stagiunea trecută, când echipa a acces în play-off, doar că lucrurile stau cu totul altfel după ce s-a disputat deja o treime din campionatul regulat: alb-violeţii n-au mai câştigat (şi nici n-au mai marcat) de trei etape în SuperLiga şi au ajuns pe locul 10, cu 13 puncte acumulate după 10 etape.

Şefii clubului au convocat săptămâna trecută o şedinţă de urgenţă şi i-au dat un ultimatum antrenorului Andrei Prepeliţă, şase puncte în următoarele trei meciuri, o misiune aproape imposibilă în condiţiile în care pentru piteşteni începe o serie de foc: după meciul cu CFR Cluj (a), „alb-violeţii” le vor întâlni pe FCSB (d) şi Universitatea Craiova (a).

„Eu am un target trecut în contract şi anume accederea în play-off. Nimic din punctul meu de vedere nu este pierdut, avem experienţa anului trecut. Nu am un target pentru trei meciuri, am contract pe un an de zile”, a declarat Andrei Prepeliţă.

CFR Cluj vine în Trivale după înfrângerea din UEFA Conference League cu Sivasspor, 0-1 (a), dar situaţia din SuperLiga a fost remediată după ultimele două meciuri, ambele câştigate: ardelenii sunt pe locul 5, cu 15 puncte, dar au jucat doar opt meciuri (două au fost amânate din cauza programului european).

Dan Petrescu are şi el motive să tremure pentru postul său: tot mai multe voci îi cer demisia, iar patronul Ioan Varga a recurs şi el la un ultimatum: 10 puncte în grupa din Conference League (echipa are acum unul singur; mai sunt patru meciuri de disputat) şi locul 1 la finalul anului 2022.

„Dacă CFR Cluj nu mai vrea să ia campionate şi nu mai vrea grupe europene, eu plec, nici o problemă! După meciul cu Piteşti ne strângem mâna şi am plecat! E simplu.

Dacă nu sunt lăsat şi oamenii din club nu înţeleg, degeaba! Vreau să mă întâlnesc marţi cu patronul. Să spună dacă mă mai vrea sau nu. Dacă n-are încredere în mine ce să mai fac aici?”, a declarat Dan Petrescu.

FC Argeş şi CFR Cluj s-au întâlnit de patru ori în sezonul trecut, iar ardelenii au câştigat de fiecare dată fără să primească gol, atât în sezonul regulat, 1-0 (d) şi 1-0 (a), cât şi în play-off, 2-0 (a) şi 6-0 (d).

Superbet oferă cota 1,65 pentru ca gazdele să marcheze în meciul FC Argeş - CFR Cluj.

FC Argeș vs CFR Cluj

Cotă





Gazdele marchează

1.65







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol