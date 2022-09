Pontul zilei Duminică, 04 Septembrie 2022, 11:12

Manchester United şi Arsenal se întâlnesc, duminică, 4 septembrie, de la ora 18:30, în cel mai aşteptat meci din etapa a 6-a a campionatului Angliei, transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Chagnard Guillaume/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manchester United pare să fi depăşit startul dezastruos de sezon, iar după o serie de trei victorii consecutive (de fiecare dată cu Cristiano Ronaldo doar pe banca de rezerve), trupa olandezului Erik ten Hag a urcat până pe locul 5.

La ultimul meci de pe „Old Trafford”, gazdele o învingeau pe Liverpool (2-1), iar acum adversar va fi nimeni altul decât liderul din Premier League.

„Diavolii roşii” încep din nou să viseze la un loc de Champions League, mai ales că „achiziţiile” din vară, Tyler Malacia (fundaș stânga, de la Feyenoord), Christian Eriksen (mijlocaș central, de la Brentford) și Lisandro Martinez (fundaș central, de la Ajax Amsterdam), au început să-şi intre în ritm, iar de curând au ajuns la echipă Casemiro (mijlocaş central, de la Real Madrid) şi Antony (atacant, de la Ajax Amsterdam).

Antony a fost adus pentru 95 de milioane de euro (plus alte 5 milioane de euro ca bonusuri), sumă care îl face pe brazilian cel mai scump transfer al perioadei actuale de mercato, peste francezul Aurelien Tchouameni, cumpărat de Real Madrid de la AS Monaco pentru 80 de milioane de euro (plus alte 20 sub formă bonusuri).

Arsenal are un debut de stagiune perfect şi vine pe „Old Traford” cu cinci victorii în tot atâtea meciuri (golaveraj 13-4), iar fanii trupei antrenate de spaniolul Mikel Arteta încep să viseze nu doar la un loc de Champions League, ci chiar la mai mult.

„Tunarii” s-au mișcat bine și cu transferurile în vară: au venit Gabriel Jesus şi Oleksandr Zinchenko de la Manchester City, Fabio Vieira de la FC Porto şi William Saliba de la Olympique Marseille.

Arsenal a câştigat patru din ultimele 10 meciuri directe, iar Manchester United s-a impus de trei ori; alte trei întâlniri s-au terminat la egalitate.

În stagiunea precedentă, fiecare echipă a câştigat pe teren propriu, Manchester United cu 3-2, iar Arsenal cu 3-1.

Superbet oferă cota 1,57 pentru ca ambele echipe să marcheze în meciul Manchester United - Arsenal.

